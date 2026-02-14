В НБА нарастает уверенность, что Леброн Джеймс вернется в «Кливленд» для «величайшего прощального тура»

Летом Джеймс может вернуться домой, в «Кливленд».

Обозреватель ESPN Тим Макмэн поделился настроениями в НБА , царящими вокруг сценариев продолжения карьеры Леброна Джеймса .

«Я знаю, какие слухи нарастают по лиге: этим летом нас ждет воссоединение и, возможно, величайший прощальный тур в истории – он снова вернется домой, в «Кливленд », в следующем сезоне», – заявил Макмэн.

Сейчас Джеймс находится на истекающем контракте, по которому он получит от «Лейкерс » 52,6 млн долларов.

В этом сезоне 41-летний форвард набирает в среднем 22 очка (50,2% с игры, 30,5% трехочковых), 5,8 подбора и 7,1 передачи.