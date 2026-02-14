В НБА нарастает уверенность, что Леброн Джеймс вернется в «Кливленд» для «величайшего прощального тура»
Летом Джеймс может вернуться домой, в «Кливленд».
Обозреватель ESPN Тим Макмэн поделился настроениями в НБА, царящими вокруг сценариев продолжения карьеры Леброна Джеймса.
«Я знаю, какие слухи нарастают по лиге: этим летом нас ждет воссоединение и, возможно, величайший прощальный тур в истории – он снова вернется домой, в «Кливленд», в следующем сезоне», – заявил Макмэн.
Сейчас Джеймс находится на истекающем контракте, по которому он получит от «Лейкерс» 52,6 млн долларов.
В этом сезоне 41-летний форвард набирает в среднем 22 очка (50,2% с игры, 30,5% трехочковых), 5,8 подбора и 7,1 передачи.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBA Today
Я бы назвал это Величайшей тупой сделкой:)
А вот что в башке у него на самом деле, кто же знает.
У него была опция игрока в тех случаях