В НБА нарастает уверенность, что Леброн Джеймс вернется в «Кливленд» для «величайшего прощального тура»

21

Летом Джеймс может вернуться домой, в «Кливленд».

Обозреватель ESPN Тим Макмэн поделился настроениями в НБА, царящими вокруг сценариев продолжения карьеры Леброна Джеймса.

«Я знаю, какие слухи нарастают по лиге: этим летом нас ждет воссоединение и, возможно, величайший прощальный тур в истории – он снова вернется домой, в «Кливленд», в следующем сезоне», – заявил Макмэн.

Сейчас Джеймс находится на истекающем контракте, по которому он получит от «Лейкерс» 52,6 млн долларов.

В этом сезоне 41-летний форвард набирает в среднем 22 очка (50,2% с игры, 30,5% трехочковых), 5,8 подбора и 7,1 передачи.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBA Today
Очень хочется увидеть Леброна в Кавс
Величайшим его может сделать только если он придет на минималку. А иначе это минус один год в карьере всем остальным в команде)
То есть отказ от 50 000 000 долларов, это считается величайшим?
Я бы назвал это Величайшей тупой сделкой:)
В Кэвс ему не смогут заплатить как свободному агенту, даже если захотят. Они выше первого потолка. Даже для СЭТ надо чистить платёжку.
Надеюсь пожилому трипл-даблу хватит мозга вернуться на минималку
Леброну самому выгодно приходить в Кавс на минималку. В любом другом случае это будет ослабление состава. Зачем это ему? Если речь действительно идет о прощальном туре с планами захода в Финал. Это же просто разумно и очевидно.
А вот что в башке у него на самом деле, кто же знает.
За минималку нельзя
Это не Леброну выгодно, а болельщикам Кавс выгодно так тешить себя.
Кавс собирал топ состав и теперь они их сольют чтобы у Леброна было великая прощальный тур? Кажется межсезонье будет интересным
что значит впервые? А уходя из Кливленда и Хит он не был на истекающем контракте?
Да, не был
У него была опция игрока в тех случаях
за минималку будет катать?
на ветеранскую 10тку например (свои очки настреливает), туда же трансвер Бронни на минималку и взять Брайса во втором раунде (со школы или где он сейчас). Дойдут до финала конфы, будет рекорд который никому не повторить.
Главное не забыть на каждом матче пускать клипы и везде развешивать баннеры, чтобы не дай бог кто не подумал, что не величайший
