Андрей Кириленко: «Главное, что Дёмин победил на матче новичков, как и я, и Леха Швед»

Кириленко: Главное, что Дёмин победил на матче новичков, как и я, и Леха Швед.

Экс-звезда НБА, а ныне президент РФБ Андрей Кириленко прокомментировал выступление Егора Дёмина на Турнире восходящих звезд.

«Главное, что Дёмин победил на матче новичков, как и я, и Леха Швед. Это хороший знак (смеется). В целом же, как я и говорил ранее: звездный уик-энд – хорошая возможность перезагрузиться после тяжелого отрезка сезона, получить удовольствие от ивента. Надеюсь, что Егор получил дополнительную порцию желания работать над собой после такого праздника», – отметил Кириленко.

Дёмин помог команде Винса Картера победить в турнире, обыграв команды Трэйси Макгрэйди и Кармело Энтони.

Кириленко участвовал в Матче восходящих звезд в 2002 году, а Алексей Швед – в 2013.