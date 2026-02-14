10

Лука Дончич: «До 41 года я играть не собираюсь, это уж точно»

Во время появления на SportsCenter защитник «Лейкерс» Лука Дончич затронул тему возможности повторить достижение своего партнера по команде Леброна Джеймса по длительности карьеры, но быстро отверг эту идею.

«Точно не до 41. До 41 года я играть не собираюсь, это уж точно», – подчеркнул словенец.

Текущий сезон – восьмой для Дончича в НБА и первый полный в составе «Лейкерс». В 42 матчах он набирает в среднем 32,8 очка, 8,6 передачи, 7,8 подбора и 1,5 перехвата.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: SportsCenter
Когда тебе 25, ты думаешь, что 40 это где-то далеко и не скоро, а потом раз и тебе 40
да и вряд ли сможешь если уж по правде
Если бы я не знал сколько лет Дончичу и Леброну,то глядя на то как они двигаются на паркете я бы подумал что Дончичу 41 а Леброну 26
всё не так просто как кажется, мало просто двигаться, нужно сохранять эффективность при этом движении! С возрастом сбивается дыхание, быстрее забиваются мышцы, реакция ухудшается и эффективность сильно падает. Сильно просевший % трёхи это же не говорит о том что вдруг за лето Леброн разучился бросать, это говорит о том что при таких нагрузках уже не восстанавливается дыхалка.
Да, Леброн перестраивает игру, пытается как-то выжимать максимум из того что осталось, но именно играть так как играл пиковый Леброн он уже не сможет, даже в отдельно взятом матче.
Все что ты написал имеет место быть
Но насчет трех Леброна бред,он как условный Дюрант никогда и не бросал и % трех в этом сезоне не сильно отличается от первых его сезонов в лиге (да и этот сезон еще не закончен а % пока плавающий)

Например в сезоне 15-16 у Леброна теже 30% трехи он был в прайме
Сезон 22-23 у него 32 %
А в сезоне 23-24 уже 40% хотя ему уже 39 лет было
Также Леброн в сезоне 26/27 с двумя сыновьями в команде: Я ещё не закончил, это уж точно! ©
Леброн: собираюсь играть до момента пока Брони не исполнится 41 год
