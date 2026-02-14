Лука Дончич: «До 41 года я играть не собираюсь, это уж точно»
Лука Дончич: До 41 года я играть не буду, это уж точно.
Во время появления на SportsCenter защитник «Лейкерс» Лука Дончич затронул тему возможности повторить достижение своего партнера по команде Леброна Джеймса по длительности карьеры, но быстро отверг эту идею.
«Точно не до 41. До 41 года я играть не собираюсь, это уж точно», – подчеркнул словенец.
Текущий сезон – восьмой для Дончича в НБА и первый полный в составе «Лейкерс». В 42 матчах он набирает в среднем 32,8 очка, 8,6 передачи, 7,8 подбора и 1,5 перехвата.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: SportsCenter
Да, Леброн перестраивает игру, пытается как-то выжимать максимум из того что осталось, но именно играть так как играл пиковый Леброн он уже не сможет, даже в отдельно взятом матче.
Но насчет трех Леброна бред,он как условный Дюрант никогда и не бросал и % трех в этом сезоне не сильно отличается от первых его сезонов в лиге (да и этот сезон еще не закончен а % пока плавающий)
Например в сезоне 15-16 у Леброна теже 30% трехи он был в прайме
Сезон 22-23 у него 32 %
А в сезоне 23-24 уже 40% хотя ему уже 39 лет было