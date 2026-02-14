Лука Дончич: «До 41 года я играть не собираюсь, это уж точно»

Лука Дончич: До 41 года я играть не буду, это уж точно.

Во время появления на SportsCenter защитник «Лейкерс» Лука Дончич затронул тему возможности повторить достижение своего партнера по команде Леброна Джеймса по длительности карьеры, но быстро отверг эту идею.

«Точно не до 41. До 41 года я играть не собираюсь, это уж точно», – подчеркнул словенец.

Текущий сезон – восьмой для Дончича в НБА и первый полный в составе «Лейкерс ». В 42 матчах он набирает в среднем 32,8 очка, 8,6 передачи, 7,8 подбора и 1,5 перехвата.