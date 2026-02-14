Победные броски Ви Джей Эджкомба и Дилана Харпера стали лучшими моментами первого дня звездного уикэнда НБА
НБА представила подборку лучших моментов матчей 13 февраля.
В топ-10 хайлайтов, составленный НБА, среди прочих попали защитник Дилан Харпер, форвард Матас Бузелис и защитник Ви Джей Эджкомб.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
Жду не дождусь, когда это все закончится и начнется регулярка
Жду не дождусь, когда регулярка закончится и начнется ПО.)))
Жду не дождусь, когда ПО закончится и начнется летняя лига
