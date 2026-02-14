Пейдж Бекерс проиграла Челси Грэй в четвертьфинале турнира один на один

Бекерс уступила Грэй матче один на один.

В четвертьфинале турнира по игре один на один от женской лиги Unrivaled первый номер драфта женской НБА 2025 года Пейдж Бекерс проиграла MVP финала-2022 Челси Грэй со счетом 2:11.

В полуфинальных матчах сойдутся Грэй и Келси Плам, а также Алия Бостон и Алиша Грэй.