Пейдж Бекерс проиграла Челси Грэй в четвертьфинале турнира один на один
Бекерс уступила Грэй матче один на один.
В четвертьфинале турнира по игре один на один от женской лиги Unrivaled первый номер драфта женской НБА 2025 года Пейдж Бекерс проиграла MVP финала-2022 Челси Грэй со счетом 2:11.
В полуфинальных матчах сойдутся Грэй и Келси Плам, а также Алия Бостон и Алиша Грэй.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: House of Highlights
