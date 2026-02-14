Тренер Яннис Адетокумбо о Шэмсе Чарании: «Да он играть не умеет»

Тренер Яннис Адетокумбо о Шэмсе Чарании: Он играть не умеет.

Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо дал нелестную оценку уровню игры инсайдера ESPN Шэмса Чарании перед Матчем знаменитостей.

Греку, который вместе со своими братьями Танасисом и Алексом выступал в роли тренера на этом матче, перед игрой сказали, что состав его команды «нечестный».

«Знаете, почему это нечестно? Потому что у меня в команде Шэмс. Он играть не умеет. Зато все остальные умеют. Так что в межсезонье мы просто подписали их как свободных агентов», – заявил Адетокумбо.

Команда Янниса обыграла команду Энтони Андерсона со счетом 65:58.

Чарания не отметился ни очками (0 из 4 с игры), ни подборами, ни передачами, совершив 3 потери.

Перед трэйд-дедлайном инсайдер освещал многочисленные слухи о возможном обмене форварда из «Бакс», однако в итоге Адетокумбо остался в команде.