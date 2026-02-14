Дилан Харпер забросил победный мяч через своего брата Рона
Браться Харперы встретились в решающем владении матча.
Дилан Харпер принес команде Мело победу над командой Остина в Турнире восходящих звезд НБА, забросив через своего брата Рона Харпера-младшего.
По итогам игры на счету Дилана 4 очка (2 из 5 с игры), 1 подбор и 1 перехват. Рон не отметился набранными очками (0 из 5), но собрал 7 подборов и отдал 2 передачи.
Команда Мело прошла в финал (40:34), где уступила команде Винса.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: TSN
