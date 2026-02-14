«Фенербахче» подал жалобу после стычки в матче с «Панатинаикосом»

«Фенербахче» требует разбирательств инцидента в игре с «Панатинаикосом».

Член совета директоров «Фенербахче » Джем Джиритчи сообщил, что клуб подал жалобу после стычки в матче 28-го тура Евролиги против «Панатинаикоса».

«Нет причин для беспокойства, все наши игроки в порядке. Необходимые меры предосторожности приняты. Мы подали жалобы относительно того, что произошло после игры, и будем продолжать внимательно следить за ситуацией», – написал Джиритчи в соцсетях.

Когда «Фенербахче» праздновал свою победу благодаря броску под сирену от Уэйда Болдуина , центровой «Панатинаикоса » Матиас Лессор выбежал на площадку и толкнул игрока турецкого клуба, спровоцировав стычку.

Болельщики попытались прорваться на паркет, однако сотрудники службы безопасности и персонал команд вмешались, чтобы восстановить порядок.

Напряжение не спало и после игры – сообщается, что Лессор снова вступил в конфликт с игроками «Фенербахче» и проследовал за ними в подтрибунное помещение после матча.