Экс-игрок НБА Тако Фалл набрал 20 очков и 21 подбор в Матче знаменитостей
Фалл поучаствовал в Матче знаменитостей, набрав 20 очков.
Экс-центровой «Бостона» и «Кливленда» Тако Фалл сыграл в Матче знаменитостей звездного уикенда НБА за команду Янниса Адетокумбо.
229-сантиметровый Фалл набрал 20 очков, 21 подбор и 5 блок-шотов.
Команда Янниса выиграла матч у команды Энтони Андерсона со счетом 65:58.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал ESPN
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не видел его матчей в нба, но слишком уж он неуклюжий какой-то. И мяч поймать не мог, и вести нормально не умеет, броска нет от слова совсем. Понятно, почему не задержался в лиге
Вембаньяма ниже Тако)))))..Забавно смотрится)
НБА устроила матч похожий на эпик файт реалити
Странно, что в nba из него не смогли сделать годного игрока при такой антропометрии. Провел всего 3-4 сезона в nba.
НБА времён Уилта
НБА времён Уилта
Не сказал бы, тако не способен сыграть 48 мин и в медленном режиме. Уилт играл против Била Рассела, это все таки не маляр или сантехник
Не сказал бы, тако не способен сыграть 48 мин и в медленном режиме. Уилт играл против Била Рассела, это все таки не маляр или сантехник
Что-то вы как будто аналогию не уловили. Тако не способен 48 минут играть - ну а вы думаете другие участники этого матча способны? Шэмс 10 минут без смартфона не может провести. Уровень доминирования Фолла над этими любителями примерно такой как был у Уилта, набиравшего 50+26 в одном из сезонов. Вы упомянули Билла Рассела как будто Уилт играл против него в кажом матче, но только другим командам кроме Бостона не повезло, у них не было Билла Рассела.
филиал Taco tuesday в пятницу
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем