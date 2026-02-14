Видео
10

Экс-игрок НБА Тако Фалл набрал 20 очков и 21 подбор в Матче знаменитостей

Фалл поучаствовал в Матче знаменитостей, набрав 20 очков.

Экс-центровой «Бостона» и «Кливленда» Тако Фалл сыграл в Матче знаменитостей звездного уикенда НБА за команду Янниса Адетокумбо.

229-сантиметровый Фалл набрал 20 очков, 21 подбор и 5 блок-шотов.

Команда Янниса выиграла матч у команды Энтони Андерсона со счетом 65:58.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал ESPN
logoМатч всех звезд НБА
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoТако Фалл
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не видел его матчей в нба, но слишком уж он неуклюжий какой-то. И мяч поймать не мог, и вести нормально не умеет, броска нет от слова совсем. Понятно, почему не задержался в лиге
Вембаньяма ниже Тако)))))..Забавно смотрится)
НБА устроила матч похожий на эпик файт реалити
Странно, что в nba из него не смогли сделать годного игрока при такой антропометрии. Провел всего 3-4 сезона в nba.
Ответ Владимир Алексеев
НБА времён Уилта
Не сказал бы, тако не способен сыграть 48 мин и в медленном режиме. Уилт играл против Била Рассела, это все таки не маляр или сантехник
Ответ Fikret Belozoglu
Не сказал бы, тако не способен сыграть 48 мин и в медленном режиме. Уилт играл против Била Рассела, это все таки не маляр или сантехник
Что-то вы как будто аналогию не уловили. Тако не способен 48 минут играть - ну а вы думаете другие участники этого матча способны? Шэмс 10 минут без смартфона не может провести. Уровень доминирования Фолла над этими любителями примерно такой как был у Уилта, набиравшего 50+26 в одном из сезонов. Вы упомянули Билла Рассела как будто Уилт играл против него в кажом матче, но только другим командам кроме Бостона не повезло, у них не было Билла Рассела.
филиал Taco tuesday в пятницу
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кевин Дюрэнт о Шэмсе Чарании, уткнувшемся в телефон: «Во время матча? Прояви хоть немного уважения»
14 февраля, 06:53Видео
Мэт Ишбиа, Джейсон Уильямс, Джереми Лин, Кафу, Шэмс Чарания, Симу Лю и Glorilla – в Матче знаменитостей звездного уикенда НБА
13 февраля, 20:28Фото
Рекомендуем
Главные новости
Перед одной из Олимпиад Кириленко переживал из-за кухни в стране-хозяйке. Где проходили те игры?
34 минуты назадСпецпроект
Джамал Мюррэй: «Моя цель на ближайшее будущее – выйти на уровень игрока сборной All-NBA»
сегодня, 21:14
Леброн Джеймс: «Самое главное для «Лейкерс» прямо сейчас – это здоровье»
сегодня, 20:33
Энтони Эдвардс: «Стеф, Кей Ди и Леброн научили меня, что величие – в повторении одного и того же изо дня в день»
сегодня, 19:18
Виктор Вембаньяма намерен выступать за сборную Франции в летние окна квалификации к чемпионату мира-2027: «Главное – остаться здоровым»
сегодня, 18:19
Стивен Эй Смит: «Леброн Джеймс фактически погубил конкурс данков»
сегодня, 17:43
Нолан Траоре о Егоре Дёмине: «Мы дополняем друг друга и отлично играем вместе»
сегодня, 17:17
Де’Аарон Фокс: «Кавай Ленард – один из 10 самых техничных игроков в истории»
сегодня, 16:49
Яннис Адетокумбо: «На сегодняшний день я предан «Милуоки»
сегодня, 16:26
Шэй Гилджес-Александер: «Меня с детства воспитывали лидером. В нашем доме нельзя было быть ведомым»
сегодня, 16:04
Ко всем новостям
Последние новости
Димитрис Итудис после первой победы за семь матчей: «Я не волшебник, но надеюсь на смену динамики»
сегодня, 20:52
Ти Джей Уоррен подписал контракт с фарм-клубом «Нью-Йорка»
сегодня, 20:18
Найджел Хэйс-Дэвис объяснил, почему выбрал «Панатинаикос»: «Тренер сказал: «Не приходи вписываться – приходи быть собой». Это воодушевляет»
сегодня, 20:05
«Партизан» официально объявил об уходе Кэмерона Пэйна
сегодня, 19:49Фото
Александр Церковный: «Бако травмировался накануне вылета в Санкт-Петербург. Контракт вступит в силу после полноценного восстановления»
сегодня, 19:31
«Голден Стэйт» подписал двусторонний контракт с Нэйтом Уильямсом
сегодня, 18:59
Трент Фрейзер о звании MVP Матча звезд: «Все само собой произошло – начал с четырех трехочковых подряд и поймал ритм»
сегодня, 18:36
Адриатическая лига. «Дубай» уверенно обыграл «Босна Роял»
сегодня, 18:21
«Триест» объявил об увольнении главного тренера Исраэля Гонсалеса
сегодня, 18:04
Форвард «Гран-Канарии» Микель Сальво выбыл на длительный срок из-за разрыва связки колена
сегодня, 16:59
Рекомендуем