Экс-игрок НБА Тако Фалл набрал 20 очков и 21 подбор в Матче знаменитостей

Фалл поучаствовал в Матче знаменитостей, набрав 20 очков.

Экс-центровой «Бостона» и «Кливленда» Тако Фалл сыграл в Матче знаменитостей звездного уикенда НБА за команду Янниса Адетокумбо.

229-сантиметровый Фалл набрал 20 очков, 21 подбор и 5 блок-шотов.

Команда Янниса выиграла матч у команды Энтони Андерсона со счетом 65:58.