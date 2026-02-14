Кевин Дюрэнт о Шэмсе Чарании, уткнувшемся в телефон: «Во время матча? Прояви хоть немного уважения»

Дюрэнт недоволен поведением Чарании.

Инсайдер ESPN Шэмс Чарания принял участие в Матче знаменитостей звездного уикенда НБА .

Находясь на скамейке запасных, Чарания, видимо, продолжал работать, уткнувшись в телефон, что вызвало недовольство Кевина Дюрэнта .

«Боже мой, прояви хоть немного уважения, Шэмс. Во время матча??????????» – написал Дюрэнт в соцсетях.

Команда Янниса Адетокумбо, за которую выступал Чарания, обыграла команду Энтони Андерсона со счетом 65:58. Инсайдер не отметился ни очками (0 из 4 с игры), ни подборами, ни передачами, совершив 3 потери.