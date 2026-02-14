  • Спортс
Кевин Дюрэнт о Шэмсе Чарании, уткнувшемся в телефон: «Во время матча? Прояви хоть немного уважения»

Дюрэнт недоволен поведением Чарании.

Инсайдер ESPN Шэмс Чарания принял участие в Матче знаменитостей звездного уикенда НБА.

Находясь на скамейке запасных, Чарания, видимо, продолжал работать, уткнувшись в телефон, что вызвало недовольство Кевина Дюрэнта.

«Боже мой, прояви хоть немного уважения, Шэмс. Во время матча??????????» – написал Дюрэнт в соцсетях.

Команда Янниса Адетокумбо, за которую выступал Чарания, обыграла команду Энтони Андерсона со счетом 65:58. Инсайдер не отметился ни очками (0 из 4 с игры), ни подборами, ни передачами, совершив 3 потери.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Bleacher Report в соцсети X
logoМатч всех звезд НБА
logoКевин Дюрэнт
logoБаскетбол - видео
Шэмс Чарания
logoНБА
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Написал Дюра уткнувшись в телефон.
Ответ MrFrost
Написал Дюра уткнувшись в телефон.
Ну так он то в матче не принимал участия
Ответ Никита Фартушной
Ну так он то в матче не принимал участия
Шэмс, судя по статистике, тоже
Иронично, что проявить уважение предлагает чел, который завтра ночью будет с корешками пешком ходить по паркету и пулять с центра поля.
Ответ Сергей Пузанков
Иронично, что проявить уважение предлагает чел, который завтра ночью будет с корешками пешком ходить по паркету и пулять с центра поля.
Но он не будет сидеть в телефоне, а если этого инсайдера пригласили, то будь добр оторви свои руки от смартфона, или зачем этот инсайдер тогда вообще соглашлся на матч, если ему дорога каждая минута в интернете
Ответ 3pointmaster
Но он не будет сидеть в телефоне, а если этого инсайдера пригласили, то будь добр оторви свои руки от смартфона, или зачем этот инсайдер тогда вообще соглашлся на матч, если ему дорога каждая минута в интернете
Это его работа, все время быть в телефоне. Так что это отличный хайлайт. Буквально больше ничего с этого матча сильнее не обсуждается)
странно что рюкзак это не с фейка написал
