Кевин Дюрэнт о Шэмсе Чарании, уткнувшемся в телефон: «Во время матча? Прояви хоть немного уважения»
Дюрэнт недоволен поведением Чарании.
Инсайдер ESPN Шэмс Чарания принял участие в Матче знаменитостей звездного уикенда НБА.
Находясь на скамейке запасных, Чарания, видимо, продолжал работать, уткнувшись в телефон, что вызвало недовольство Кевина Дюрэнта.
«Боже мой, прояви хоть немного уважения, Шэмс. Во время матча??????????» – написал Дюрэнт в соцсетях.
Команда Янниса Адетокумбо, за которую выступал Чарания, обыграла команду Энтони Андерсона со счетом 65:58. Инсайдер не отметился ни очками (0 из 4 с игры), ни подборами, ни передачами, совершив 3 потери.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Bleacher Report в соцсети X
Написал Дюра уткнувшись в телефон.
Ну так он то в матче не принимал участия
Шэмс, судя по статистике, тоже
Иронично, что проявить уважение предлагает чел, который завтра ночью будет с корешками пешком ходить по паркету и пулять с центра поля.
Но он не будет сидеть в телефоне, а если этого инсайдера пригласили, то будь добр оторви свои руки от смартфона, или зачем этот инсайдер тогда вообще соглашлся на матч, если ему дорога каждая минута в интернете
Это его работа, все время быть в телефоне. Так что это отличный хайлайт. Буквально больше ничего с этого матча сильнее не обсуждается)
странно что рюкзак это не с фейка написал
