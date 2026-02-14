Лука Дончич примет непродолжительное участие в Матче всех звезд
Дончич ненадолго выйдет на площадку Матча всех звезд.
По информации инсайдера Марка Стейна, звезда «Лейкерс» Лука Дончич, восстанавливающийся после травмы задней поверхности бедра, планирует принять непродолжительное участие в Матче всех звезд после успешной тренировки в четверг.
Дончич пропустил 4 последних матча «Лос-Анджелеса», в которых команда добилась 2 побед при 2 поражениях.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Марка Стейна
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Пухлый пропускает офигры, но лезет во фрик-шоу? Оштрафовать Юту и Индиану повторно!))
зачем?
зачем?
Затем, что матч звезд - это витрина лиги, не возможность передохнуть и подлечиться
Затем, что матч звезд - это витрина лиги, не возможность передохнуть и подлечиться
В данном случае витрина с пирожными.
Если честно, то мог и пропустить и восстановиться, могли других взять, например Марканнен
Если честно, то мог и пропустить и восстановиться, могли других взять, например Марканнен
Лавешка сама себя не сделает и в кассу лиги не положит. С Маркканена много не надоишь, да и Юта у Серебряного в черном блокноте, вестимо.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем