Лука Дончич примет непродолжительное участие в Матче всех звезд

Дончич ненадолго выйдет на площадку Матча всех звезд.

По информации инсайдера Марка Стейна, звезда «Лейкерс » Лука Дончич , восстанавливающийся после травмы задней поверхности бедра, планирует принять непродолжительное участие в Матче всех звезд после успешной тренировки в четверг.

Дончич пропустил 4 последних матча «Лос-Анджелеса», в которых команда добилась 2 побед при 2 поражениях.