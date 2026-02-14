8

Лука Дончич примет непродолжительное участие в Матче всех звезд

Дончич ненадолго выйдет на площадку Матча всех звезд.

По информации инсайдера Марка Стейна, звезда «Лейкерс» Лука Дончич, восстанавливающийся после травмы задней поверхности бедра, планирует принять непродолжительное участие в Матче всех звезд после успешной тренировки в четверг.

Дончич пропустил 4 последних матча «Лос-Анджелеса», в которых команда добилась 2 побед при 2 поражениях.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Марка Стейна
logoЛука Дончич
logoЛейкерс
logoМатч всех звезд НБА
logoНБА
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Пухлый пропускает офигры, но лезет во фрик-шоу? Оштрафовать Юту и Индиану повторно!))
Ответ Максим Макеев
зачем?
Затем, что матч звезд - это витрина лиги, не возможность передохнуть и подлечиться
Ответ Сергей Пузанков
Затем, что матч звезд - это витрина лиги, не возможность передохнуть и подлечиться
В данном случае витрина с пирожными.
Если честно, то мог и пропустить и восстановиться, могли других взять, например Марканнен
Ответ Эрмек Акбаев
Если честно, то мог и пропустить и восстановиться, могли других взять, например Марканнен
Лавешка сама себя не сделает и в кассу лиги не положит. С Маркканена много не надоишь, да и Юта у Серебряного в черном блокноте, вестимо.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Брайан Уиндхорст: «Фанаты «Лейкерс», наслаждайтесь ходом сезона, в финал вы не попадете»
13 февраля, 19:08
Стивен Эй Смит: «Звезда приехала в Лос-Анджелес, но ни одна из звезд «Лейкерс» не вышла площадку. Они не уважают болельщиков»
12 февраля, 10:45
Кевин Дюрэнт: «Старики в сборной США не будут напрягаться на Матче звезд? Йокич и Дончич обычно вообще лежат на паркете»
12 февраля, 06:31
Рекомендуем
Главные новости
Перед одной из Олимпиад Кириленко переживал из-за кухни в стране-хозяйке. Где проходили те игры?
33 минуты назадСпецпроект
Джамал Мюррэй: «Моя цель на ближайшее будущее – выйти на уровень игрока сборной All-NBA»
сегодня, 21:14
Леброн Джеймс: «Самое главное для «Лейкерс» прямо сейчас – это здоровье»
сегодня, 20:33
Энтони Эдвардс: «Стеф, Кей Ди и Леброн научили меня, что величие – в повторении одного и того же изо дня в день»
сегодня, 19:18
Виктор Вембаньяма намерен выступать за сборную Франции в летние окна квалификации к чемпионату мира-2027: «Главное – остаться здоровым»
сегодня, 18:19
Стивен Эй Смит: «Леброн Джеймс фактически погубил конкурс данков»
сегодня, 17:43
Нолан Траоре о Егоре Дёмине: «Мы дополняем друг друга и отлично играем вместе»
сегодня, 17:17
Де’Аарон Фокс: «Кавай Ленард – один из 10 самых техничных игроков в истории»
сегодня, 16:49
Яннис Адетокумбо: «На сегодняшний день я предан «Милуоки»
сегодня, 16:26
Шэй Гилджес-Александер: «Меня с детства воспитывали лидером. В нашем доме нельзя было быть ведомым»
сегодня, 16:04
Ко всем новостям
Последние новости
Димитрис Итудис после первой победы за семь матчей: «Я не волшебник, но надеюсь на смену динамики»
сегодня, 20:52
Ти Джей Уоррен подписал контракт с фарм-клубом «Нью-Йорка»
сегодня, 20:18
Найджел Хэйс-Дэвис объяснил, почему выбрал «Панатинаикос»: «Тренер сказал: «Не приходи вписываться – приходи быть собой». Это воодушевляет»
сегодня, 20:05
«Партизан» официально объявил об уходе Кэмерона Пэйна
сегодня, 19:49Фото
Александр Церковный: «Бако травмировался накануне вылета в Санкт-Петербург. Контракт вступит в силу после полноценного восстановления»
сегодня, 19:31
«Голден Стэйт» подписал двусторонний контракт с Нэйтом Уильямсом
сегодня, 18:59
Трент Фрейзер о звании MVP Матча звезд: «Все само собой произошло – начал с четырех трехочковых подряд и поймал ритм»
сегодня, 18:36
Адриатическая лига. «Дубай» уверенно обыграл «Босна Роял»
сегодня, 18:21
«Триест» объявил об увольнении главного тренера Исраэля Гонсалеса
сегодня, 18:04
Форвард «Гран-Канарии» Микель Сальво выбыл на длительный срок из-за разрыва связки колена
сегодня, 16:59
Рекомендуем