Ян Ханьсэнь о своем кумире Николе Йокиче: «Не могу дождаться, чтобы расцеловать его»

Ян о своем кумире Йокиче: Не могу дождаться, чтобы расцеловать его.

Новичок «Портленда » Ян Ханьсэнь признался, что очень хочет увидиться с суперзвездой «Денвера » Николой Йокичем .

«Здесь мне может попасться Никола Йокич, я хотел бы повстречаться с ним. Не могу дождаться, чтобы расцеловать его», – сказал Ян.

Изначально переводчик, через которого китаец общается с прессой, смутившись, сказал «поболтать» вместо «расцеловать». Однако Ян, смеясь, настоял на корректном переводе.

Новичок «Блэйзерс» не смог встретиться с сербом, когда «Наггетс» приезжали на игру в Портленд, но у Яна есть автограф Йокича, который ему добыл друг.