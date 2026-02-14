Ви Джей Эджкомб забросил победные штрафные и стал MVP Турнира восходящих звезд
Эджкомб стал самым ценным игроком Турнира восходящих звезд НБА.
Защитник Ви Джей Эджкомб принес команде Винса победу в Турнире восходящих звезд НБА, забросив 2 штрафных и доведя счет до 25:24.
В финале против команды Мело Эджкомб отметился 6 очками (2 из 5 с игры), 2 подборами и 1 перехватом.
20-летний баскетболист был признан MVP турнира и получил памятный трофей.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
