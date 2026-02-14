Купер Флэгг, Кон Книппел и Адам Сильвер представили технологию просмотра матчей от первого лица

НБА показала технологию просмотра игр с режимом от первого лица.

На 26-м ежегодном технологическом саммите, проходившем в Лос-Анджелесе, комиссионер НБА Адам Сильвер, новичок «Далласа» Купер Флэгг , новичок «Шарлотт» Кон Книппел и популярный баскетбольный блогер Jesser представили новую технологию на базе искусственного интеллекта, которая позволяет болельщикам смотреть матчи с точки зрения игрока в реальном времени.

Во время демонстрации на сцене Jesser активировал «режим от первого лица» (POV mode), что позволило зрителям увидеть игру между «Мэверикс» и «Хорнетс» от 29 января с площадки глазами Флэгга и Книппела в реальном времени. Анимированные прототипы, использованные в демонстрации, в конечном итоге будут заменены визуализациями реальных игроков.