Купер Флэгг, Кон Книппел и Адам Сильвер представили технологию просмотра матчей от первого лица
НБА показала технологию просмотра игр с режимом от первого лица.
На 26-м ежегодном технологическом саммите, проходившем в Лос-Анджелесе, комиссионер НБА Адам Сильвер, новичок «Далласа» Купер Флэгг, новичок «Шарлотт» Кон Книппел и популярный баскетбольный блогер Jesser представили новую технологию на базе искусственного интеллекта, которая позволяет болельщикам смотреть матчи с точки зрения игрока в реальном времени.
Во время демонстрации на сцене Jesser активировал «режим от первого лица» (POV mode), что позволило зрителям увидеть игру между «Мэверикс» и «Хорнетс» от 29 января с площадки глазами Флэгга и Книппела в реальном времени. Анимированные прототипы, использованные в демонстрации, в конечном итоге будут заменены визуализациями реальных игроков.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт НБА
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
До чего техника дошла! Вашу маму и там, и тут показывают)
Почему все модельки белые?
Почему все модельки белые?
Зато небинарные
Сегодня на игре Селебрити, у одной девушки был ободок, а в нём камера была, и там можно можно было увидеть игру от первого лица
Если честно, это ерунда какая-то. Но в любом случае ощутить это как собственное участие в матче не получится.
Больше похоже на развлекуху для VR-очков
Вообще, можно было бы продавать подписки на игры от первого лица. Хочешь смотреть от Карри - плати 100 бачей, хочешь смотреть от Танасиса - с него 100 бачей
Сильвер уже даже с белыми жамкается как с угольками..
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем