  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Купер Флэгг, Кон Книппел и Адам Сильвер представили технологию просмотра матчей от первого лица
Видео
8

Купер Флэгг, Кон Книппел и Адам Сильвер представили технологию просмотра матчей от первого лица

НБА показала технологию просмотра игр с режимом от первого лица.

На 26-м ежегодном технологическом саммите, проходившем в Лос-Анджелесе, комиссионер НБА Адам Сильвер, новичок «Далласа» Купер Флэгг, новичок «Шарлотт» Кон Книппел и популярный баскетбольный блогер Jesser представили новую технологию на базе искусственного интеллекта, которая позволяет болельщикам смотреть матчи с точки зрения игрока в реальном времени.

Во время демонстрации на сцене Jesser активировал «режим от первого лица» (POV mode), что позволило зрителям увидеть игру между «Мэверикс» и «Хорнетс» от 29 января с площадки глазами Флэгга и Книппела в реальном времени. Анимированные прототипы, использованные в демонстрации, в конечном итоге будут заменены визуализациями реальных игроков.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт НБА
logoНБА
logoАдам Сильвер
logoКупер Флэгг
logoБаскетбол - видео
logoКон Книппел
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
До чего техника дошла! Вашу маму и там, и тут показывают)
Почему все модельки белые?
Ответ Волосатое стекло
Почему все модельки белые?
Зато небинарные
Сегодня на игре Селебрити, у одной девушки был ободок, а в нём камера была, и там можно можно было увидеть игру от первого лица
Если честно, это ерунда какая-то. Но в любом случае ощутить это как собственное участие в матче не получится.
Больше похоже на развлекуху для VR-очков
Вообще, можно было бы продавать подписки на игры от первого лица. Хочешь смотреть от Карри - плати 100 бачей, хочешь смотреть от Танасиса - с него 100 бачей
Сильвер уже даже с белыми жамкается как с угольками..
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА планирует расширение. Когда это произойдет и где появятся новые клубы?
13 февраля, 20:00
Рекомендуем
Главные новости
Перед одной из Олимпиад Кириленко переживал из-за кухни в стране-хозяйке. Где проходили те игры?
33 минуты назадСпецпроект
Джамал Мюррэй: «Моя цель на ближайшее будущее – выйти на уровень игрока сборной All-NBA»
сегодня, 21:14
Леброн Джеймс: «Самое главное для «Лейкерс» прямо сейчас – это здоровье»
сегодня, 20:33
Энтони Эдвардс: «Стеф, Кей Ди и Леброн научили меня, что величие – в повторении одного и того же изо дня в день»
сегодня, 19:18
Виктор Вембаньяма намерен выступать за сборную Франции в летние окна квалификации к чемпионату мира-2027: «Главное – остаться здоровым»
сегодня, 18:19
Стивен Эй Смит: «Леброн Джеймс фактически погубил конкурс данков»
сегодня, 17:43
Нолан Траоре о Егоре Дёмине: «Мы дополняем друг друга и отлично играем вместе»
сегодня, 17:17
Де’Аарон Фокс: «Кавай Ленард – один из 10 самых техничных игроков в истории»
сегодня, 16:49
Яннис Адетокумбо: «На сегодняшний день я предан «Милуоки»
сегодня, 16:26
Шэй Гилджес-Александер: «Меня с детства воспитывали лидером. В нашем доме нельзя было быть ведомым»
сегодня, 16:04
Ко всем новостям
Последние новости
Димитрис Итудис после первой победы за семь матчей: «Я не волшебник, но надеюсь на смену динамики»
сегодня, 20:52
Ти Джей Уоррен подписал контракт с фарм-клубом «Нью-Йорка»
сегодня, 20:18
Найджел Хэйс-Дэвис объяснил, почему выбрал «Панатинаикос»: «Тренер сказал: «Не приходи вписываться – приходи быть собой». Это воодушевляет»
сегодня, 20:05
«Партизан» официально объявил об уходе Кэмерона Пэйна
сегодня, 19:49Фото
Александр Церковный: «Бако травмировался накануне вылета в Санкт-Петербург. Контракт вступит в силу после полноценного восстановления»
сегодня, 19:31
«Голден Стэйт» подписал двусторонний контракт с Нэйтом Уильямсом
сегодня, 18:59
Трент Фрейзер о звании MVP Матча звезд: «Все само собой произошло – начал с четырех трехочковых подряд и поймал ритм»
сегодня, 18:36
Адриатическая лига. «Дубай» уверенно обыграл «Босна Роял»
сегодня, 18:21
«Триест» объявил об увольнении главного тренера Исраэля Гонсалеса
сегодня, 18:04
Форвард «Гран-Канарии» Микель Сальво выбыл на длительный срок из-за разрыва связки колена
сегодня, 16:59
Рекомендуем