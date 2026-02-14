Егор Дёмин с командой Винса Картера стал победителем Турнира восходящих звезд НБА

Дёмин помог команде Винса выиграть Турнир восходящих звезд.

Российский защитник Егор Дёмин и его команда, возглавляемая Винсом Картером, стала победителем Турнира восходящих звезд НБА .

В полуфинальном матче против команды Ти-Мака (Трэйси Макгрэйди) россиянин отметился 2 очками (1 из 3 с игры) , 2 подборами, 2 передачами и 1 перехватом.

В финале с командой Мело (Кармело Энтони) в активе Дёмина 2 очка (1 из 2 с игры), 2 подбора и 1 блок-шот.

Команда Винса стала чемпионом, выиграв финальный матч со счетом 25:24.