Егор Дёмин с командой Винса Картера стал победителем Турнира восходящих звезд НБА
Дёмин помог команде Винса выиграть Турнир восходящих звезд.
Российский защитник Егор Дёмин и его команда, возглавляемая Винсом Картером, стала победителем Турнира восходящих звезд НБА.
В полуфинальном матче против команды Ти-Мака (Трэйси Макгрэйди) россиянин отметился 2 очками (1 из 3 с игры) , 2 подборами, 2 передачами и 1 перехватом.
В финале с командой Мело (Кармело Энтони) в активе Дёмина 2 очка (1 из 2 с игры), 2 подбора и 1 блок-шот.
Команда Винса стала чемпионом, выиграв финальный матч со счетом 25:24.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Бруклина»
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Наш слоняра)))
А вот и первый трофей в НБА. Поздравляем! И ждём перстень)
А вот и первый трофей в НБА. Поздравляем! И ждём перстень)
Для перстня придется команду менять😏
А вот и первый трофей в НБА. Поздравляем! И ждём перстень)
Для перстня придется команду менять😏
Винс Картер Дёмина!
Самые быстрые видео с хайлайтами в истории
Самые быстрые видео с хайлайтами в истории
Этот про фото с Картером?
Этот про фото с Картером?
Там 2 видоса ещё
Дёмин Винс!
Демин главное не останавливайся!
Кто был тренером четвертой команды?
Кто был тренером четвертой команды?
Остин Риверс
Остин Риверс
🙏
Ахахха сильно!
Ахахха сильно!
Егор молодец, выглядел очень солидно, уже профессионал.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем