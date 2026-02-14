Ви Джей Эджкомб набрал 10 очков подряд, включая победный мяч в игре против команды Ти-Мака

Эджкомб помог команде Винса выйти в финал, набрав 10 очков подряд.

Ви Джей Эджкомб стал главным героем полуфинального матча Турнира команд восходящих звезд против команды Ти-Мака.

Защитник, выступавший за команду Винса, набрал 10 очков подряд в концовке и забросил победный мяч.

За 13 минут на паркете Эджкомб отметился 17 очками (6 из 8 с игры, 3 из 4 из-за дуги, 2 из 2 с линии), 5 подборами и 1 передачей.

Команда Винса обыграла команду Ти-Мака – 41:36.