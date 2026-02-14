Зак Лавин перенесет операцию на кисти и завершит сезон

Лавин закончит выступления в текущем сезоне.

По информации инсайдера Криса Хэйнса, звездный защитник «Сакраменто » Зак Лавин перенесет операцию на правой кисти, которая завершит для него сезон. Процедура пройдет после перерыва на Матч всех звезд.

В текущем сезоне 30-летний Лавин является лучшим бомбардиром «Кингс», набирая в среднем 19,2 очка при 47,9% с игры и 39% из-за дуги.

«Сакраменто» проиграл последние 14 матчей и занимает последнее место в лиге с результатом 12-44.