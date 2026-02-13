Малик Бизли будет поддерживать форму в чемпионате Пуэрто-Рико
Малик Бизли подписал контракт с командой из Пуэрто-Рико.
29-летний защитник Малик Бизли до сих пор не может вернуться в НБА из-за расследования мошенничества на ставках. Баскетболист подписал контракт с командой из Пуэрто-Рико.
Бизли будет выступать за «Сантурсе» в местном чемпионате, который начнется в марте.
Защитник был одним из лучших снайперов НБА в прошлом чемпионате и набирал 16,3 очка при 41,6% точности из-за дуги.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
