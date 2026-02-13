  • Спортс
Адам Сильвер: «Крис Пол завершает карьеру в статусе одного из величайших разыгрывающих в истории НБА»

Адам Сильвер прокомментировал завершение карьеры Криса Пола.

Легендарный разыгрывающий Крис Пол (2-е место по передачам в истории НБА) завершил игровую карьеру.

«После 21 замечательного сезона Крис Пола завершает карьеру в статусе одного из величайших разыгрывающих в истории НБА и лица нашего спорта. С момента прихода в лигу Крис выделялся своими хитроумными розыгрышами, элитным соревновательным духом и невероятной рабочей этикой.

Он вложил огромные усилия и время в роль президента профсоюза игроков, вдумчиво и принципиально подходил к укреплению основ игры и бизнеса.Его лидерство было важнейшей частью обсуждения коллективного соглашения, преодоления кризиса во время пандемии, работы над важными социальными вопросами и многого другого.

От лица НБА поздравляю Криса с потрясающей карьерой и благодарю за дружбу, партнерство и вклад в баскетбол», – написал комиссионер Адам Сильвер в пресс-релизе.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA communications
«…Крис Пола завершает карьеру…»

Сильвер даже фамилию не удосужился правильно написать
Какая ирония, что будучи председателем профсоюза на протяжении восьми лет не только отвратительно защищал права ряда хороших игроков, вынужденных было отправится в Китай или другие лиги для продолжения хоть какой бы то ни было карьеры или вовсе её завершить, но и в силу своего склочного характера и сам остался без работы. Второе место в лиге по передачам без главного трофея карьеры слабое тому утешение
Ответ MetaPeaceWorld
Какая ирония, что будучи председателем профсоюза на протяжении восьми лет не только отвратительно защищал права ряда хороших игроков, вынужденных было отправится в Китай или другие лиги для продолжения хоть какой бы то ни было карьеры или вовсе её завершить, но и в силу своего склочного характера и сам остался без работы. Второе место в лиге по передачам без главного трофея карьеры слабое тому утешение
Хз, по-моему, нифига не слабое утешение. Там помимо второго места по передачам тоже есть что вспомнить. Думаю скоро будем читать посвященные Крису статьи на сайте, ностальгировать и вспоминать насколько он был хорош
Ответ MetaPeaceWorld
Какая ирония, что будучи председателем профсоюза на протяжении восьми лет не только отвратительно защищал права ряда хороших игроков, вынужденных было отправится в Китай или другие лиги для продолжения хоть какой бы то ни было карьеры или вовсе её завершить, но и в силу своего склочного характера и сам остался без работы. Второе место в лиге по передачам без главного трофея карьеры слабое тому утешение
Вот вот, никто не обращает внимания на то что он как бы очень слабый председатель профсоюза игроков. Он скорее был на стороне лиги, чем на стороне игроков. Реакция Сильвера тому подверждение.
Да, чувак неожиданно для всех, в 35 лет, вопреки всему (и всем) затащил Оклахому в плей-офф в своём единственном сезоне за них. Это было что-то, как сейчас помню... И, спустя три года, заслуженно вернулся на Матч всех звезд с линейкой 17,6 очка, 5,0 подбора и 6,7 передачи. Славное было время.
