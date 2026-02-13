Адам Сильвер: «Крис Пол завершает карьеру в статусе одного из величайших разыгрывающих в истории НБА»

Адам Сильвер прокомментировал завершение карьеры Криса Пола.

Легендарный разыгрывающий Крис Пол (2-е место по передачам в истории НБА) завершил игровую карьеру.

«После 21 замечательного сезона Крис Пола завершает карьеру в статусе одного из величайших разыгрывающих в истории НБА и лица нашего спорта. С момента прихода в лигу Крис выделялся своими хитроумными розыгрышами, элитным соревновательным духом и невероятной рабочей этикой.

Он вложил огромные усилия и время в роль президента профсоюза игроков, вдумчиво и принципиально подходил к укреплению основ игры и бизнеса.Его лидерство было важнейшей частью обсуждения коллективного соглашения, преодоления кризиса во время пандемии, работы над важными социальными вопросами и многого другого.

От лица НБА поздравляю Криса с потрясающей карьерой и благодарю за дружбу, партнерство и вклад в баскетбол», – написал комиссионер Адам Сильвер в пресс-релизе.