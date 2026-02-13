  • Спортс
  • Мэт Ишбиа, Джейсон Уильямс, Джереми Лин, Кафу, Шэмс Чарания, Симу Лю и Glorilla – в Матче знаменитостей звездного уикенда НБА
Мэт Ишбиа, Джейсон Уильямс, Джереми Лин, Кафу, Шэмс Чарания, Симу Лю и Glorilla – в Матче знаменитостей звездного уикенда НБА

Владелец «Финикса» – фаворит на звание MVP Матча знаменитостей НБА.

Арена Kia Forum примет участников Матча знаменитостей в рамках звездного уикенда НБА в 3.00 14 февраля по московскому времени.

На площадку в числе прочих выйдут владелец «Санз» Мэт Ишбиа, Джейсон «Белый Шоколад» Уильямс, Джереми Лин, Кафу, инсайдер Шэмс Чарания, Тако Фалл, актеры Симу Лю и Киган-Майкл Ки и рэп-исполнительница Glorilla.

Букмекеры считают Ишбиа главным претендентом на звание MVP матча.

Рекомендуем