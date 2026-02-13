Мэт Ишбиа, Джейсон Уильямс, Джереми Лин, Кафу, Шэмс Чарания, Симу Лю и Glorilla – в Матче знаменитостей звездного уикенда НБА
Владелец «Финикса» – фаворит на звание MVP Матча знаменитостей НБА.
Арена Kia Forum примет участников Матча знаменитостей в рамках звездного уикенда НБА в 3.00 14 февраля по московскому времени.
На площадку в числе прочих выйдут владелец «Санз» Мэт Ишбиа, Джейсон «Белый Шоколад» Уильямс, Джереми Лин, Кафу, инсайдер Шэмс Чарания, Тако Фалл, актеры Симу Лю и Киган-Майкл Ки и рэп-исполнительница Glorilla.
Букмекеры считают Ишбиа главным претендентом на звание MVP матча.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
