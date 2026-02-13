  • Спортс
20

Кендрик Перкинс: «Не понимаю, с чем связана такая борьба за пики на этом драфте, на нем нет талантов поколения»

Кендрик Перкинс критически оценил драфт-2026.

Сезон-2025/26 проходит под знаком откровенной борьбы за место в лотерее драфта. Кендрик Перкинс задался вопросом о происходящем.

«Я вообще не понимаю, зачем команды так «танкуют». Ради кого?

Эй Джей Дибанцы? Но это не такой игрок. Люди готовы на штрафы ради него и все такое.

Я понимаю, что это один из сильнейших драфтов в истории. На нем куча будущих звезд, вокруг которых можно строиться. Но есть ли там таланты поколения? Да ни черта.

Эй Джей Дибанца не делает ничего такого, чего не показывал Брэндон Миллер в Алабаме. Такой же игрок. И это отличный уровень. Но клубы действуют так, будто на драфте есть Вембаньяма или Джеймс или Купер Флэгг. Но мы даже пока не понимаем, кто там будет на первом месте.

Да, есть парни вокруг которых можно пытаться строить команду, но талантов поколения нет», – заключил обозреватель.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA Courtside
Если перкинс говорит, что нет таланта поколения, значит точно есть))
П.С. Надеюсь скоро у него закончится контракт с ЕСПН и найдут вместо него хорошего аналитика 📉 которого интересно будет читать и слушать
Ответ david1994
Если перкинс говорит, что нет таланта поколения, значит точно есть)) П.С. Надеюсь скоро у него закончится контракт с ЕСПН и найдут вместо него хорошего аналитика 📉 которого интересно будет читать и слушать
А в чем он не прав? Питерсон просто делает обычный скоринг, таких в лиге сотни , Дибанца он прав - делает вещи не лучше того же Миллера или Джабари Смита времен колледжа,Бузер какая-то версия Тайлера Хэнсбро - когда в колледже ты царь и бог, но в нба стало очень тяжело, пример Брума из Филы, в колледже делал крутые цифры, но в нба абсолютно никто
Ответ Мурзин Ринат
А в чем он не прав? Питерсон просто делает обычный скоринг, таких в лиге сотни , Дибанца он прав - делает вещи не лучше того же Миллера или Джабари Смита времен колледжа,Бузер какая-то версия Тайлера Хэнсбро - когда в колледже ты царь и бог, но в нба стало очень тяжело, пример Брума из Филы, в колледже делал крутые цифры, но в нба абсолютно никто
Максимально странно сравнивать Хэнсбро и Бузера. Там абсолютно разный уровень скиллов.
Дибанца и Смит тоже абсолютно разные по набору скиллов игроки, плюс разные позиции.
И на драфте высоко котируются не те, кто прямо сейчас могут стать лидерами, а те, кто имеет максимальный потенциал.
Такого таланта поколения как Перкинс, точно нет)
То есть согласен, что "один из сильнейших драфтов в истории", но при этом считает, что нет "талантов поколения". Интересное сочетание
База. Очередных бастов раскручивает хайп-машина нба
По моему это будет копия драфта 2022, 3 топаря, неизвестно кого возьмут раньше. Но таланта поколения там нет, как и не было его в 2022, если конечно Банкеро резко не поумнеет, да, куча 2-3 опций Чет, Уильямс, Дюрен, но чтобы кто-то претендовал на статус супер-звезды, как будто бы и нет и не предвидеться.
Ответ Maxterito
По моему это будет копия драфта 2022, 3 топаря, неизвестно кого возьмут раньше. Но таланта поколения там нет, как и не было его в 2022, если конечно Банкеро резко не поумнеет, да, куча 2-3 опций Чет, Уильямс, Дюрен, но чтобы кто-то претендовал на статус супер-звезды, как будто бы и нет и не предвидеться.
Ну через пару лет про этот драфт также можно будет говорить, когда люди уже вырастут. Может во втором раунде опять Йокича найдут, кто знает. Пока что да, 3 топаря, которые прогнозируются уже будущими суперзвездами (хотя по поводу Бузера я бы поспорил), за ними скорее всего будут Калеб Уилсон и Флеммингс.
Так Юте щас и обычная какая никакая звезда не помешает, даже если это не талант поколения, неужели Перкинс это не понимает
Сам говорит что "на нем куча будущих звезд, вокруг которых можно строиться" и при этом не понимает с чем связана такая борьба за пики.
Строительный материал тоже надо, так что лучше выцепеить его на драфте, чем потом из тебя три шкуры здерут за условного Кеннета Мёрфи.
Шансы на «игрока поколения» для любой команды ограничиваются 14%. Будет ли кто-то сливать сезон только ради этого призрачного шанса? Скорее команды просто сидят, что драфт глубокий и именно поэтому сливают, чтобы выбирать в топ-5
