Кендрик Перкинс: «Не понимаю, с чем связана такая борьба за пики на этом драфте, на нем нет талантов поколения»

Кендрик Перкинс критически оценил драфт-2026.

Сезон-2025/26 проходит под знаком откровенной борьбы за место в лотерее драфта. Кендрик Перкинс задался вопросом о происходящем.

«Я вообще не понимаю, зачем команды так «танкуют». Ради кого?

Эй Джей Дибанцы? Но это не такой игрок. Люди готовы на штрафы ради него и все такое.

Я понимаю, что это один из сильнейших драфтов в истории. На нем куча будущих звезд, вокруг которых можно строиться. Но есть ли там таланты поколения? Да ни черта.

Эй Джей Дибанца не делает ничего такого, чего не показывал Брэндон Миллер в Алабаме. Такой же игрок. И это отличный уровень. Но клубы действуют так, будто на драфте есть Вембаньяма или Джеймс или Купер Флэгг. Но мы даже пока не понимаем, кто там будет на первом месте.

Да, есть парни вокруг которых можно пытаться строить команду, но талантов поколения нет», – заключил обозреватель.