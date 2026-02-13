Клэй Томпсон подписал пожизненный контракт с производителем спортивной одежды Anta

Клэй Томпсон продлил сотрудничество с Anta.

36-летний защитник «Далласа» Клэй Томпсон работает с брэндом Anta с 2014 года. Последней именной моделью, выпущенной в сотрудничестве с китайским производителем спортивной одежды, стали кроссовки KT 11.

Стороны продлили партнерские взаимоотношения. Томпсон подписал пожизненный контракт.