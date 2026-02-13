Мишко Ражнатович о 12-месячной дисквалификации Озетковски: «Решение, принятое 19 декабря, озвучили через 2 месяца перед матчем с чемпионом Испании»

Мишко Ражнатович обрушился с критикой на испанское антидопинговое агентство.

Форвард «Партизана » Дилан Озетковски был дисквалифицирован в результате решения испанского антидопингового агентства. Орган передал сведения в ФИБА перед матчем Евролиги между сербским клубом и «Реалом ».

Агент игрока Мишко Ражнатович прокомментировал ситуацию в соцсетях.

«5 июня 2025 года агентство прекратило дело. С того момента и до сегодняшнего дня ни игрок, ни его испанский адвокат не получали никаких документов и не были в курсе нового процесса. Так что сторона игрока не принимала никакого участия и не могла защищать свои интересы.

Сегодня был озвучено это решение с датой от 19 декабря 2025 года и сроком дисквалификации на 12 месяцев.

Наша сторона шокирована и решением и процедурой, о которой мы не были уведомлены. Мы приняли необходимые меры правового характера и получили заверения, что проблема будет решена в кратчайший срок. Как и в первый раз.

К сожалению, это не решит проблему отсутствия игрока в сегодняшней игре и в дерби в рамках Адриатической лиги.

В дополнение к абсурдности всего этого процесса, решение, принятое 19 декабря было реализовано через 2 месяца в день матча против чемпиона Испании. Искренне надеюсь, что этот факт не повлияет на результат. И что мы скоро увидим Дилана на площадке», – поделился агент.