Брайан Уиндхорст: «Фанаты «Лейкерс», наслаждайтесь ходом сезона, в финал вы не попадете»

Брайан Уиндхорст посоветовал болельщикам «Лейкерс» жить настоящим.

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст порассуждал о второй половине сезона для «Лейкерс».

«Они на 5-м месте на Западе, это великолепно, учитывая пропуски матчей со стороны их звезд. У них 6-6 без Луки Дончича . Остин Ривз пропускает матчи. Леброн Джеймс уже выбыл из гонки за индивидуальные награды.

И при этом у них на 12 побед больше, чем поражений. Отличный сезон! При достаточно ограниченном составе.

Всем, кто болеет за «Лейкерс », нужно прислушаться к Леброну Джеймсу. Наслаждайтесь.

Финала в этом году не будет. Если получится подойти к плей-офф более здоровыми, чем оппоненты, будет шанс на достаточно успешный поход. Живите настоящим. В матче в четверг Джеймс делает трипл-дабл. Все на трибунах были довольны этим зрелищем.

Такой сейчас этап у команды», – заключил Уиндхорст.