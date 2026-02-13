7

Брайан Уиндхорст: «Фанаты «Лейкерс», наслаждайтесь ходом сезона, в финал вы не попадете»

Брайан Уиндхорст посоветовал болельщикам «Лейкерс» жить настоящим.

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст порассуждал о второй половине сезона для «Лейкерс».

«Они на 5-м месте на Западе, это великолепно, учитывая пропуски матчей со стороны их звезд. У них 6-6 без Луки Дончича. Остин Ривз пропускает матчи. Леброн Джеймс уже выбыл из гонки за индивидуальные награды.

И при этом у них на 12 побед больше, чем поражений. Отличный сезон! При достаточно ограниченном составе.

Всем, кто болеет за «Лейкерс», нужно прислушаться к Леброну Джеймсу. Наслаждайтесь.

Финала в этом году не будет. Если получится подойти к плей-офф более здоровыми, чем оппоненты, будет шанс на достаточно успешный поход. Живите настоящим. В матче в четверг Джеймс делает трипл-дабл. Все на трибунах были довольны этим зрелищем.

Такой сейчас этап у команды», – заключил Уиндхорст.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Get Up
Странный прогноз и так вполне вероятного события. Ну Лейкерс не главный фаворит на западе, это не секрет ни для кого, в том числе и для них самих. Попадут в финал - здорово, отличный сезон, не попадут - шоком явно не будет. То же самое можно заявить про любую команду НБА, разве что Оклахома выделяется. И то не сильно явно
ростер слишком разбалансирован, условные 2-4 во втором раунде буду считать успехом
А Брон в курсе, что по мнению Унднхорста он был в гонке за индивидуальные награды. В 41 год, за наградами пошел…
Спойлеры подъехали
Предрекать неудачи - это низко.
Все команды надеятся оказаться в финале. И почему надо тыкать носом в землю именно Лейкерс?
Уиндхорст просто козел. Еще недавно никто не мог оказаться в финале, так как была Оклахома с рекордным графиком.
А теперь все видят, что у любого могут быть проблемы в какой-то период.
Думаю, адекватные болельщики сочтут успехом выход в полуфинал конференции. Учитывая силу запада, сложно будет добиться бо́льшего. Только если травмы противников помогут, в этом году даже на неопытность в ПО возможных противников (как с Хьюстоном в прошлом году) уповать не получится.
Какой финал лол, вы о чем
