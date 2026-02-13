Брайан Уиндхорст: «Фанаты «Лейкерс», наслаждайтесь ходом сезона, в финал вы не попадете»
Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст порассуждал о второй половине сезона для «Лейкерс».
«Они на 5-м месте на Западе, это великолепно, учитывая пропуски матчей со стороны их звезд. У них 6-6 без Луки Дончича. Остин Ривз пропускает матчи. Леброн Джеймс уже выбыл из гонки за индивидуальные награды.
И при этом у них на 12 побед больше, чем поражений. Отличный сезон! При достаточно ограниченном составе.
Всем, кто болеет за «Лейкерс», нужно прислушаться к Леброну Джеймсу. Наслаждайтесь.
Финала в этом году не будет. Если получится подойти к плей-офф более здоровыми, чем оппоненты, будет шанс на достаточно успешный поход. Живите настоящим. В матче в четверг Джеймс делает трипл-дабл. Все на трибунах были довольны этим зрелищем.
Такой сейчас этап у команды», – заключил Уиндхорст.
Все команды надеятся оказаться в финале. И почему надо тыкать носом в землю именно Лейкерс?
Уиндхорст просто козел. Еще недавно никто не мог оказаться в финале, так как была Оклахома с рекордным графиком.
А теперь все видят, что у любого могут быть проблемы в какой-то период.