Митч Джонсон о награде MVP: «Виктор Вембаньяма полностью определяет потолок возможностей «Сперс»

Митч Джонсон прокомментировал претензии Вембаньямы на награду MVP.

Виктор Вембаньяма входит в Топ-5 претендентов на звание MVP по версии NBA.com. Главный тренер «Сперс» Митч Джонсон ответил на недовольство ряда критиков по этому поводу.

«Думаю, что это реальность. Потому что знаю, насколько он влияет на наши матчи. В каком количестве компонентов игры чувствуется это влияние. Иногда это не самый лучший признак для команды. Потому что он полностью определяет потолок наших возможностей. Ключевой элемент нашей системы.

На данный момент он является лицом команды, которая добилась значимого успеха в этой, не самой важной, части сезона. На мой взгляд, это означает, что он должен учитываться в разговоре об MVP.

У разных людей разное определение этого звания. Но сам факт однозначно должен обеспечивать ему место в этой дискуссии», – рассудил Джонсон.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети SiriusXM NBA Radio
Он лечился 14 матчей. Если пропустит еще 4 из оставшихся 28, то автоматом ни на что претендовать не сможет
что определённо, глупость )
В тех матчах Сперз, которые я видел, часто бывали ситуации, когда команда начинала играть быстрее, разнообразнее и эффективнее без Виктора на площадке. Так что я понимаю критиков.
Окей - Вамбанями МВП... Ура!!! Так всех устраивает надеюсь?)
Топ 5 железно, а там будут смотреть по итогу сезона на показатели команды и количество сыгранных игр
