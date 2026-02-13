22

Крис Пол: «Учусь всю жизнь, быть лидером тяжело, не для слабых. Не все будут тебе рады»

Крис Пол рассказал о решении о завершении карьеры.

Разыгрывающий Крис Пол был отстранен в «Клипперс» после неудачного начала сезона для клуба и внутреннего конфликта. Клуб обменял его в «Торонто», где Пола отчислили. Баскетболист так и не смог найти команду на остаток сезона и объявил о завершении карьеры.

«Вот и все! После 21 года я ухожу из баскетбола. Тяжело описать, что я чувствую, но у меня и у самого нет ответа. В основном это радость и благодарность. Эта глава закончена, но баскетбол навсегда останется в моей ДНК.

Это огромное везение, большая часть моей жизни. Я принял все. Хорошее и плохое. Учусь всю жизнь, лидерство – это тяжело, не для слабых. Кому-то ты будешь по душе, кто-то будет тебе не рад. Но цель всегда одна. Я всегда был искренним.

Всегда относился к игре с уважением, с первого момента, когда отец рассказал мне о нем. Игра дала мне мотивацию вставать в 5 утра, тренироваться до школы. Тянуться за старшим братом. Учиться, чтобы попасть в университетскую программу. Набрать 61 очко сразу после того, как моего дедушку убили. Заниматься реабилитацией после разрыва мениска и других травм, 5 операций на руке.

Последние 6 лет стали испытанием для моей семьи, знал, что это должно прекратиться. Теперь буду лучшим партнером для них. Рад следующей главе, в которой не забуду всего того, чему меня научил баскетбол, и замечательных людей, встретиться с которыми мне так повезло.

Не знаю, как отблагодарить всех моих одноклубников, тренеров, персонал, менеджеров и семью за все. Но теперь у меня будет больше времени, чтобы этим заняться», – написал Пол в соцсетях.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Криса Пола
Мдаааааа, какой печальный конец, негоже такому игроку, с такой репутацией так заканчивать, очень жаль
Мдаааааа, какой печальный конец, негоже такому игроку, с такой репутацией так заканчивать, очень жаль
Как раз таки из-за репутации он так и закончил...
Мдаааааа, какой печальный конец, негоже такому игроку, с такой репутацией так заканчивать, очень жаль
Уходить надо было вовремя, не каждому это дано, уже сезон в САС был слабоватым, в ЛАК на минималку не надо было переходить.
Ну что же, остается только поблагодарить за все. Точно оставил след в истории, даже без чемпионства. Было ярко, было нередко противоречиво, но точно не было скучно.
Отличный был игрок, один из крутейших своего поколения, но нужно было уходить чуть раньше. Возраст + сложный характер не лучшая характеристика в nba. Много проблем, мало толку в целом никому это не нужно из команд. ЛАК дали возможность, но.... вышло как вышло.
Отличный был игрок, один из крутейших своего поколения, но нужно было уходить чуть раньше. Возраст + сложный характер не лучшая характеристика в nba. Много проблем, мало толку в целом никому это не нужно из команд. ЛАК дали возможность, но.... вышло как вышло.
Странно, что такой умный игрок попал в ловушку, в которую, зачастую, попадают не самые одаренные мозгами персонажи. Играть уже не мог на уровне, а статус и требования остались
не, верю, что история с ЛАК сойдет на нет, а в памяти останутся подвиги с Нью-Орлеаном, Лоб сити, офигенный сезон с ОКС, преображение Санс и с уход с почестями из САС.
эх, ему бы чуть больше удачи, обычного везения - был бы номер 1 разыгрывающий на все времена.
не, верю, что история с ЛАК сойдет на нет, а в памяти останутся подвиги с Нью-Орлеаном, Лоб сити, офигенный сезон с ОКС, преображение Санс и с уход с почестями из САС. эх, ему бы чуть больше удачи, обычного везения - был бы номер 1 разыгрывающий на все времена.
А Рокетс для вас так, шутка?))
А Рокетс для вас так, шутка?))
Самая обидная травма игрока, за всё время, что влюблён в НБА это безусловно задняя СП3 в концовке пятой игры западного финала 2018. На тысячу процентов уверен, что Рокетс довели бы дело до конца с Полом и никакой Скотт (тот случай, когда имя полностью характеризует человека) Фостер Уорриорз бы не помог
Сам виноват, что так завершил карьеру
Завуалированная шпилька в адрес Клипперс, очевидно. Полу обидно и это более чем нормально. Организация, которую СП3 вывел в топ НБА, могла бы и не так расстаться со своей легендой, эх. Пока читал этот месседж от Пола, вспомнил момент в концовке матча с Портлендом тысячу лет назад, когда Деандре при равном счёте перепутал звук сирены об окончании игры со звуком сирены об окончании атаки и расслабился, а Пол буквально на пальцах показывал мазафакеру продолжать игру и добавить этот чёртов мяч в кольцо после подбора. Shoot it! Но Диандре оказался сликшом медленным и тупым, чтобы так быстро среагировать) В этом весь маленький генерал.
Улицы не забудут Пола, это уж точно. Гайка могла бы стать вишенкой на торте его великой карьеры, но и без неё он собрал такое резюме, которое перебьют буквально десяток-другой личностей в истории игры
Пол, конечно, уникальный персонаж. Все команды делал лучше, но почти в каждой были конфликты(только в Окле и Сас никаких не было, мб в ГСВ, но чет сомневаюсь, сам не свой был)
Говорит красиво, но есть и другой Пол, мерзкий и токсичный из-за чего он именно так и закончил.
Мама, я смотрю на этот баскетбол. :)
