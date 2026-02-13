Крис Пол: «Учусь всю жизнь, быть лидером тяжело, не для слабых. Не все будут тебе рады»
Разыгрывающий Крис Пол был отстранен в «Клипперс» после неудачного начала сезона для клуба и внутреннего конфликта. Клуб обменял его в «Торонто», где Пола отчислили. Баскетболист так и не смог найти команду на остаток сезона и объявил о завершении карьеры.
«Вот и все! После 21 года я ухожу из баскетбола. Тяжело описать, что я чувствую, но у меня и у самого нет ответа. В основном это радость и благодарность. Эта глава закончена, но баскетбол навсегда останется в моей ДНК.
Это огромное везение, большая часть моей жизни. Я принял все. Хорошее и плохое. Учусь всю жизнь, лидерство – это тяжело, не для слабых. Кому-то ты будешь по душе, кто-то будет тебе не рад. Но цель всегда одна. Я всегда был искренним.
Всегда относился к игре с уважением, с первого момента, когда отец рассказал мне о нем. Игра дала мне мотивацию вставать в 5 утра, тренироваться до школы. Тянуться за старшим братом. Учиться, чтобы попасть в университетскую программу. Набрать 61 очко сразу после того, как моего дедушку убили. Заниматься реабилитацией после разрыва мениска и других травм, 5 операций на руке.
Последние 6 лет стали испытанием для моей семьи, знал, что это должно прекратиться. Теперь буду лучшим партнером для них. Рад следующей главе, в которой не забуду всего того, чему меня научил баскетбол, и замечательных людей, встретиться с которыми мне так повезло.
Не знаю, как отблагодарить всех моих одноклубников, тренеров, персонал, менеджеров и семью за все. Но теперь у меня будет больше времени, чтобы этим заняться», – написал Пол в соцсетях.
эх, ему бы чуть больше удачи, обычного везения - был бы номер 1 разыгрывающий на все времена.
Улицы не забудут Пола, это уж точно. Гайка могла бы стать вишенкой на торте его великой карьеры, но и без неё он собрал такое резюме, которое перебьют буквально десяток-другой личностей в истории игры