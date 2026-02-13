11-кратный член символических сборных НБА Крис Пол объявил о завершении игровой карьеры после 21 сезона в лиге

Крис Пол завершил игровую карьеру.

40-летний легендарный разыгрывающий Крис Пол объявил о завершении карьеры.

Баскетболист провел 21 сезон в НБА . 11 раз попадал в символические сборные, 12 раз участвовал в Матче всех звезд. 9 раз был включен в защитные сборные лиги.

Крис Пол занимает 2-е место в истории НБА по передачам (12552), 2-е по перехватам (2728) и 36-е по очкам (23058).

Лучшим результатом в карьере баскетболиста стал выход в финал в 2021 году в составе «Финикса».

Пол является обладателем двух золотых медалей олимпийских баскетбольных турниров (2008, 2012).