  • 11-кратный член символических сборных НБА Крис Пол объявил о завершении игровой карьеры после 21 сезона в лиге
101

Крис Пол завершил игровую карьеру.

40-летний легендарный разыгрывающий Крис Пол объявил о завершении карьеры.

Баскетболист провел 21 сезон в НБА. 11 раз попадал в символические сборные, 12 раз участвовал в Матче всех звезд. 9 раз был включен в защитные сборные лиги.

Крис Пол занимает 2-е место в истории НБА по передачам (12552), 2-е по перехватам (2728) и 36-е по очкам (23058).

Лучшим результатом в карьере баскетболиста стал выход в финал в 2021 году в составе «Финикса».

Пол является обладателем двух золотых медалей олимпийских баскетбольных турниров (2008, 2012).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Криса Пола
101 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Обидно, что такой скомканный конец карьеры получился
Ответ Isokol
Обидно, что такой скомканный конец карьеры получился
Тело уже всë, не тянет..
Ответ Isokol
Обидно, что такой скомканный конец карьеры получился
С одной стороны да, с другой стороны Крис сам себе его организовал.
Последний из драфта 2005 года. Раньше него был задрафтован только один действующий игрок, которого нет нужды называть
Жаль, видимо хотел найти команду на последний танец, но не получилось. В любом случае шикарная карьера, в которой не хватает только гаек, кто знает что было бы тот самый переход в Лейкерс состоялся. Грустно
Ответ Николай Йокич MVP
Жаль, видимо хотел найти команду на последний танец, но не получилось. В любом случае шикарная карьера, в которой не хватает только гаек, кто знает что было бы тот самый переход в Лейкерс состоялся. Грустно
Он танцевать уже давно не может, какой ему последний танец… он уже станцевал его в финале с Санз
Кобе забрал его мвп в 2008 году, ну а травмы забрали перстень в 2021
Ответ Беня Симонц
Кобе забрал его мвп в 2008 году, ну а травмы забрали перстень в 2021
какие его травмы забрали перстень в 2021? он в Финале все шесть матчей отыграл!!!
Ответ Беня Симонц
Кобе забрал его мвп в 2008 году, ну а травмы забрали перстень в 2021
Фрик доминировал над Эйтоном, не был травм.
Он не заслужил так закончить 100% , пеликаны возьмите его хотя бы на 1 матч.
Ответ Слава Каплунов
Он не заслужил так закончить 100% , пеликаны возьмите его хотя бы на 1 матч.
Именно так и заслужил. Когда твоя игра уже не тянет, то на сцену выходят другие качества, больше ментора и души раздевалки. Но он говнюк по своей натуре, которые только вредит в этом плане, поэтому его присутствие в любой команде лиги несет нулевой смысл
Ответ scorp19
Именно так и заслужил. Когда твоя игра уже не тянет, то на сцену выходят другие качества, больше ментора и души раздевалки. Но он говнюк по своей натуре, которые только вредит в этом плане, поэтому его присутствие в любой команде лиги несет нулевой смысл
Ваши комментарии по поводу Батлера и Пола, говорят о Вашей личности уж точно гораздо больше, чем о Крисе и Джимми.
Спасибо за Лоб-Сити, легенда!
Эххх! Прекрасная карьера, один из лучших за всю историю с ростом ~ 180 см, настоящий ТРУ ПГ с лютой защитой! Не так должен был закончиться его путь в этой лиге!
Всё равно, есть ощущение недосказанности в карьере, не смотря на то, что каких высот он добился. Могло быть ещё легендарнее
Ответ Плейбуки Дока Риверса
Всё равно, есть ощущение недосказанности в карьере, не смотря на то, что каких высот он добился. Могло быть ещё легендарнее
Он сам ее создал, когда пошел, извиняюсь за выражение по рукам в последние три года карьеры
Абсолютная легенда, очень жаль что выиграть титул предназначено не всем
возьмёт гайку в качестве тренера, не должен такой баскетбольный интеллект пропадать)
