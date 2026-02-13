Седрик Кауард не сможет принять участие в Турнире восходящих звезд из-за боли в колене
Седрик Кауард не выступит на звездном уикенде.
22-летний новичок НБА защитник Седрик Кауард должен был выступить в Турнире восходящих звезд в команде Винса Картера вместе с Егором Дёминым.
«Мемфис» сообщил, что баскетболист пропустит событие из-за боли в правом колене.
Кауард провел 48 матчей в нынешнем чемпионате, набирая 13,3 очка, 6,2 подбора и 2,9 передачи за 26,3 минуты в среднем.
Игрок пройдет обследование после перерыва на Матч всех звезд.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Дамайкла Коула
