  • Мэк Маккланг: «Европейские и китайские клубы предлагают мне большие контракты, но деньги для меня не главное»
6

Мэк Маккланг: «Европейские и китайские клубы предлагают мне большие контракты, но деньги для меня не главное»

Мэк Маккланг продолжает пробиваться в НБА.

Трехкратный чемпион конкурса данков защитник Мэк Маккланг несколько раз получал возможность показать себя в матчах НБА, но пока так и не получил места в ротации одного из клубов.

«Каждый год оцениваю ситуацию заново. В какой-то момент придется подумать о переезде. В этом сезоне все еще очень хотел играть в НБА, но не могу точно утверждать, что так будет и в следующем.

Мне везет получать много предложений от европейских и китайских команд с крупными суммами. От такого непросто отказаться, но деньги для меня не главное. Люблю баскетбол, гонюсь за этой мечтой. Но безусловно подумаю об игре заграницей», – поделился Маккланг.

Баскетболист сообщил, что отказался от «миллионов долларов», чтобы продолжать пробиваться в НБА.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: HoopsHype
logoМэк Маккланг
G-лига
logoНБА
logoЕвролига
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В Китае бы уже королем был, скоро вообще ничего предлагать не будут, пока на слуху надо хватать максимум, а он сидит и ждёт забвения, бестoлoчь
Ты осенью в поломанной Индиане не смог проявить себя... Езжай и подзаработай хоть
Вот вы злые. Чел очень хочет играть в НБА, жертвует многим, бьется - это достойно уважения, "безумству храбрых поем мы песню". Наверно не получится (хотя мне кажется, что в условной Голде или другой коллективной банде смог бы), но он пытается!
Желаю ему хоть на пару лет закрепиться где-то.
Казалось бы человек уже должен к этому возрасту понимать, есть у него талант на что-то претендовать или пора зарабатывать
Рекомендуем