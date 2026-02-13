Мэк Маккланг: «Европейские и китайские клубы предлагают мне большие контракты, но деньги для меня не главное»

Мэк Маккланг продолжает пробиваться в НБА.

Трехкратный чемпион конкурса данков защитник Мэк Маккланг несколько раз получал возможность показать себя в матчах НБА, но пока так и не получил места в ротации одного из клубов.

«Каждый год оцениваю ситуацию заново. В какой-то момент придется подумать о переезде. В этом сезоне все еще очень хотел играть в НБА, но не могу точно утверждать, что так будет и в следующем.

Мне везет получать много предложений от европейских и китайских команд с крупными суммами. От такого непросто отказаться, но деньги для меня не главное. Люблю баскетбол, гонюсь за этой мечтой. Но безусловно подумаю об игре заграницей», – поделился Маккланг.

Баскетболист сообщил, что отказался от «миллионов долларов», чтобы продолжать пробиваться в НБА .