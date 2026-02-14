Фото
38

НБА. Турнир восходящих звезд. Команда Винса c Егором Дёминым обыграла команду Мело в финале

Сегодня состоялся Турнир восходящих звезд НБА.

Команды Риверса, Картера, Макгрэйди и Энтони встретились в рамках мини-турнира. Команда Винса, за которую выступал Егор Дёмин, стала победителем.

НБА

Лос-Анджелес

Турнир восходящих звезд

1/2 финала

команда Остина – команда Мело – 34:40

К. ОСТИНА: Нидерхойзер (11), Ян (10), Мартин (6), Р. Харпер (7 подборов).

К. МЕЛО: Клинган, Шеппард (оба – 9), Фирс (7), Касл (6 + 5 передач).

14 февраля. 05:00

команда Винса – команда Ти-Мака – 41:36

К. ВИНСА: Эджкомб (17 + 5 подборов), Бузелис, Уэллс (оба – 6), Дёмин (2 + 2 подбора + 2 передачи).

К. ТИ-МАКА: Тайсон (10 + 5 подборов), Джонсон (8), Уэйр (7).

14 февраля. 05:55

Финал

команда Винса – команда Мело – 25:24

К. ВИНСА: Эджкомб (6), Брайант (5), Бузелис (4), Дёмин (2 + 2 подбора + 1 блок-шот).

К. МЕЛО: Д. Харпер (8 + 5 подборов), Клинган (6), Касл (4).

14 февраля. 06:35

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Остин Риверс тут прямо как Харатьян смотрится. Есть ощущение что даже в его команде есть игроки, которые добьются много большего в карьере, чем он сам
Я посмотрел на это и реально мысли закрадываются что Док серый кардинал лиги какой-то. Мало того что сам шарлатан уже который раз после жесточайших провалов получает огромные контракты не в последних команда, так еще и сынка своего (достаточного бездарного) везде протаскивает. Какого лешего этот посредственный ролевик забыл в таком списке? Для полноты картины хотелось бы добавить в его команду Брони и Танасиса, смотрелось бы идеально.
Примечательно, что он похож внешне на Эндрю Тэйта – такой же раскрученный бездарь-инфоцыган
Может стоит главным событием звёздных уикендов делать игру восходящих звёзд? А оллстары пусть на разогреве будут
Эджкомб крут... А Егору чуть-чуть не повезло забросить победный
Удачи команде Винса
Егор хорошо сыграл, эджкомб 2 победных
Что, черт возьми, здесь делает Остин?
у Мело команда мечты - Кастл, Харпер, КМБ, Купер и Клинган - пятёрка минимум команды плей-ин
Притоплю за команду Винса! Матас и Егор в одной команде! Круто!
Остин Риверс: Летс гоу,гайз,каммон
то
абсолютно согласен, Тим Остин самая непонятная команда здесь
