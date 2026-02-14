НБА. Турнир восходящих звезд. Команда Винса c Егором Дёминым обыграла команду Мело в финале

Сегодня состоялся Турнир восходящих звезд НБА.

Команды Риверса, Картера, Макгрэйди и Энтони встретились в рамках мини-турнира. Команда Винса, за которую выступал Егор Дёмин, стала победителем.

НБА

Лос-Анджелес

Турнир восходящих звезд

1/2 финала

команда Остина – команда Мело – 34:40

К. ОСТИНА : Нидерхойзер (11), Ян (10), Мартин (6), Р. Харпер (7 подборов).

К. МЕЛО : Клинган, Шеппард (оба – 9), Фирс (7), Касл (6 + 5 передач).

14 февраля. 05:00

команда Винса – команда Ти-Мака – 41:36

К. ВИНСА : Эджкомб (17 + 5 подборов), Бузелис, Уэллс (оба – 6), Дёмин (2 + 2 подбора + 2 передачи).

К. ТИ-МАКА : Тайсон (10 + 5 подборов), Джонсон (8), Уэйр (7).

14 февраля. 05:55

Финал

команда Винса – команда Мело – 25:24

К. ВИНСА : Эджкомб (6), Брайант (5), Бузелис (4), Дёмин (2 + 2 подбора + 1 блок-шот).

К. МЕЛО : Д. Харпер (8 + 5 подборов), Клинган (6), Касл (4).

14 февраля. 06:35

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.