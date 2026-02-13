  • Спортс
  • Репортер Винс Гудвилл: «Детройт» все еще в фазе подготовки. Ничем не рискует и не спешит в финал»
3

Репортер Винс Гудвилл: «Детройт» все еще в фазе подготовки. Ничем не рискует и не спешит в финал»

Репортер Винс Гудвилл считает, что у «Пистонс» еще все впереди.

«Детройт» является фаворитом Востока (40-13) и одним из главных претендентов на финал НБА. Репортер ESPN Винс Гудвилл считает, что команда никуда не торопится.

«Когда ты идешь 40-13 и 5 из 7 твоих лучших игроков моложе 24 – ты все еще ничем не рискуешь. «Детройт» в фазе подготовки. Знаю, что фронт-офис и тренеры «Пистонс» не считают, что они обязаны попадать в финал. У них есть все возможности. Но они не стали суетиться перед дедлайном. Исправлять ситуацию с трехочковыми, по которым они 28-е.

Они хотят выйти из первого раунда. Продолжать постепенную работу. А не рваться в финал», – заключил Гудвилл.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Cоцсети NBA on ESPN
3 комментария
Вообще мало кто думал, что Детройт перед АСГ будет с таким отрывом на 1ом месте
Наверно офис представлял это в своих лучших мечтах только, но аппетит приходит во время еды и может стоило все-таки перед дедлайном как-то активизироваться и найти хорошего снайпера
Ответ SHawk
Вообще мало кто думал, что Детройт перед АСГ будет с таким отрывом на 1ом месте Наверно офис представлял это в своих лучших мечтах только, но аппетит приходит во время еды и может стоило все-таки перед дедлайном как-то активизироваться и найти хорошего снайпера
Ну там было место в платёжке акурат на исключение MLE, и задача найти относительно немелкого шутера на позицию 2-3. Стратегия у офиса я так понимаю такова, что они не хотят залезать в налог, пока не убедятся что ростер действительно хорош и без явного недостатка таланта, поэтому не торопятся раздавать мощные контракты своему янг-кор и ввязываться в обмены за звёзд на тяжёлых контрактах🤗 По вышеописанному критерию в дедлайн видимо не был доступен идеальный вариант, и этот слот на MLE заполнили тем, кто хотя бы просто подходит. Плюс как-то всё таки развивается история с дисквалом Бизли, офис явно на всякий случай бережёт под него место.
на кой хрен им "Исправлять ситуацию с трехочковыми, по которым они 28-е", если с такими показателями они на 1 месте?
Лучше пусть другие меньше думают о трехочковых и больше о других компонентах, благодаря которым Детройт на 1 месте. ))
