Репортер Винс Гудвилл: «Детройт» все еще в фазе подготовки. Ничем не рискует и не спешит в финал»

Репортер Винс Гудвилл считает, что у «Пистонс» еще все впереди.

«Детройт» является фаворитом Востока (40-13) и одним из главных претендентов на финал НБА . Репортер ESPN Винс Гудвилл считает, что команда никуда не торопится.

«Когда ты идешь 40-13 и 5 из 7 твоих лучших игроков моложе 24 – ты все еще ничем не рискуешь. «Детройт » в фазе подготовки. Знаю, что фронт-офис и тренеры «Пистонс» не считают, что они обязаны попадать в финал. У них есть все возможности. Но они не стали суетиться перед дедлайном. Исправлять ситуацию с трехочковыми, по которым они 28-е.

Они хотят выйти из первого раунда. Продолжать постепенную работу. А не рваться в финал», – заключил Гудвилл.