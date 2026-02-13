Репортер Винс Гудвилл: «Детройт» все еще в фазе подготовки. Ничем не рискует и не спешит в финал»
Репортер Винс Гудвилл считает, что у «Пистонс» еще все впереди.
«Детройт» является фаворитом Востока (40-13) и одним из главных претендентов на финал НБА. Репортер ESPN Винс Гудвилл считает, что команда никуда не торопится.
«Когда ты идешь 40-13 и 5 из 7 твоих лучших игроков моложе 24 – ты все еще ничем не рискуешь. «Детройт» в фазе подготовки. Знаю, что фронт-офис и тренеры «Пистонс» не считают, что они обязаны попадать в финал. У них есть все возможности. Но они не стали суетиться перед дедлайном. Исправлять ситуацию с трехочковыми, по которым они 28-е.
Они хотят выйти из первого раунда. Продолжать постепенную работу. А не рваться в финал», – заключил Гудвилл.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Cоцсети NBA on ESPN
Наверно офис представлял это в своих лучших мечтах только, но аппетит приходит во время еды и может стоило все-таки перед дедлайном как-то активизироваться и найти хорошего снайпера
Лучше пусть другие меньше думают о трехочковых и больше о других компонентах, благодаря которым Детройт на 1 месте. ))