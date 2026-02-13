Under Armour запустил в продажу последнюю именную модель кроссовок в сотрудничестве со Стефом Карри – Curry 13

Кроссовки Curry 13 вышли на рынок.

Under Armour выпустил в продажу кроссовки Curry 13. Это последняя модель в сотрудничестве со Стефом Карри . Ранее сообщалось, что Карри был недоволен дизайном серии, в разработке которой почти не принимал участия.