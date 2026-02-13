  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  Under Armour запустил в продажу последнюю именную модель кроссовок в сотрудничестве со Стефом Карри – Curry 13
Under Armour запустил в продажу последнюю именную модель кроссовок в сотрудничестве со Стефом Карри – Curry 13

Кроссовки Curry 13 вышли на рынок.

Under Armour выпустил в продажу кроссовки Curry 13. Это последняя модель в сотрудничестве со Стефом Карри. Ранее сообщалось, что Карри был недоволен дизайном серии, в разработке которой почти не принимал участия.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Продажи будут нулевые?
черно желтые норм, еще бы убрать эту каплю длинную, которая визуально создает каблук какой то на подошве.
подошву лучше покажите, будут ли опять коньки в пыльном зале )
Ну, дизайн спорный
Симпатичные, лучше одинаковых предыдущих. Но кому они теперь нужны, если Стеф в них играть не будет.
Ну число получилось говорящим... видимо, на 13 моделе их и похоронят.
Кому вообще нужны пестрые кроссовки? Сейчас любой китаец делает из современных материалов и проще попробывать много недорогих и выбрать самые удобные, чем покупать попугайские бренды.
Рекомендуем