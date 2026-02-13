Under Armour запустил в продажу последнюю именную модель кроссовок в сотрудничестве со Стефом Карри – Curry 13
Кроссовки Curry 13 вышли на рынок.
Under Armour выпустил в продажу кроссовки Curry 13. Это последняя модель в сотрудничестве со Стефом Карри. Ранее сообщалось, что Карри был недоволен дизайном серии, в разработке которой почти не принимал участия.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Кому вообще нужны пестрые кроссовки? Сейчас любой китаец делает из современных материалов и проще попробывать много недорогих и выбрать самые удобные, чем покупать попугайские бренды.