  • Дрэймонд Грин: «Треть лиги «сливает». Все хотят быть новыми чемпионами с маленького рынка. Но ими будут «Сперс»
26

Дрэймонд Грин раскритиковал «танкинг».

Проблема намеренного «слива» матчей всерьез рассматривается в НБА в этом сезоне. Предельно интересный драфт обострил положение в лиге.

«Треть лиги сейчас сливает. Еще не прошел Матч всех звезд, но «танкинг» пошел уже в полном объеме. Очевидна ситуация с «Мемфисом». Отдали Бэйна и Джексона. Тай Джером показывает отличную игру – его не выпускают в концовках.

«Юта» не задействует Маркканена, Джексона и Нуркича в финальных четвертях. «Джаз» нужно оставаться в Топ-8 драфта, или их пик уйдет «Оклахоме». Сэм Прести бесится из-за них. Но он только что взял титул именно таким образом. Не так весело с другой стороны, да?

В лиге все пытаются скопировать успешные примеры. Все сливают, и я буду сливать. Все хотят стать новым чемпионом с маленького рынка. Но им будет «Сан-Антонио».

Хватит награждать такую стратегию. Все уже слишком откровенно и глупо. Это портит продукт», – заключил форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин на подкасте.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети The Draymond Green Show
26 комментариев
Каждый год одна и та же клоунада с этим танкингом
Ответ SL90
Каждый год одна и та же клоунада с этим танкингом
Самое интересное, что надо еще уметь драфтовать, чтобы танковать было стратегически оправдано
Ответ Daff Rogers
Самое интересное, что надо еще уметь драфтовать, чтобы танковать было стратегически оправдано
На этом драфте в лотерее такие игроки, что и не нужно уметь драфтовать )
Надо не только давать % на драфте, но и запретить обмен драфтами, чтобы команды не собирали много пиков.
А еще ввести историю, чтобы нельзя было выигрывать на драфте 1-5 года подряд.
Вот тогда распределение талантов будет равномерным.
