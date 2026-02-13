Дрэймонд Грин: «Треть лиги «сливает». Все хотят быть новыми чемпионами с маленького рынка. Но ими будут «Сперс»

Дрэймонд Грин раскритиковал «танкинг».

Проблема намеренного «слива» матчей всерьез рассматривается в НБА в этом сезоне. Предельно интересный драфт обострил положение в лиге.

«Треть лиги сейчас сливает. Еще не прошел Матч всех звезд, но «танкинг» пошел уже в полном объеме. Очевидна ситуация с «Мемфисом ». Отдали Бэйна и Джексона. Тай Джером показывает отличную игру – его не выпускают в концовках.

«Юта» не задействует Маркканена , Джексона и Нуркича в финальных четвертях. «Джаз» нужно оставаться в Топ-8 драфта, или их пик уйдет «Оклахоме». Сэм Прести бесится из-за них. Но он только что взял титул именно таким образом. Не так весело с другой стороны, да?

В лиге все пытаются скопировать успешные примеры. Все сливают, и я буду сливать. Все хотят стать новым чемпионом с маленького рынка. Но им будет «Сан-Антонио».

Хватит награждать такую стратегию. Все уже слишком откровенно и глупо. Это портит продукт», – заключил форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин на подкасте.