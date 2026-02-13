  • Спортс
9

Джей Джей Редик: «Самое сложное расписание за мои 17 лет в лиге. Последняя тренировка была 27 декабря»

Джей Джей Редик пожаловался на загруженность «Лейкерс».

Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик проводит 2-й сезон во главе команды. До этого он отыграл 15 лет в НБА.

«Это, вероятно, самое сложное расписание до перерыва на Матч всех звезд за мои 17 лет в лиге. И легче не становится.

Последняя наш тренировка была 27 декабря. И у нас нет нормальных двух свободных дней с того момента и, кажется, до конца марта. Сможем немного поработать в среду-четверг на следующей неделе. Небольшая физическая и психологическая перезагрузка», – поделился Редик.

Источник: Пресс-конференция Джей Джей Редика, соцсети lex
Главное вовремя подстелить соломы и побольше...
Кто составляет расписание капец, ChatGPT?
Ответ risend
Кто составляет расписание капец, ChatGPT?
Такой же вопрос. По-моему, после первых полутора месяцев сезона у пожилых Уорриорз было 5 или 6 бэк2бэков, а у Рокетс с Денвером один на двоих. Это точно равные условия для всех?
