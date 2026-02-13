Фред Ванвлит: «Парень набросился на меня в церкви. «Ниггер, из-за тебя я слил ставку»

Фред Ванвлит рассказал о парадоксальном случае.

В последние годы игроки НБА столкнулись с массовыми претензиями от игроков на ставках. Дело доходило до угроз жизни и преследования.

Фред Ванвлит рассказал о своем случае.

«Один парень набросился на меня в церкви. «Ниггер, из-за тебя я слил ставку». В церкви. Черт, 3000 долларов. Невероятно», – посмеялся разыгрывающий «Хьюстона ».