Фред Ванвлит: «Парень набросился на меня в церкви. «Ниггер, из-за тебя я слил ставку»
Фред Ванвлит рассказал о парадоксальном случае.
В последние годы игроки НБА столкнулись с массовыми претензиями от игроков на ставках. Дело доходило до угроз жизни и преследования.
Фред Ванвлит рассказал о своем случае.
«Один парень набросился на меня в церкви. «Ниггер, из-за тебя я слил ставку». В церкви. Черт, 3000 долларов. Невероятно», – посмеялся разыгрывающий «Хьюстона».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Fullcourtpass
24 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ещё одна причина не ставить, дабы не оскотиниваться.
ущербные лудоманы.
Федор Молчанов? Nbw? Хэлл? Ваши варианты ответов, господа
Не такой уж и ниггер.
Не такой уж и ниггер.
Полунигга, как Клэй, Кидд, Шеф
Пора вторую часть uncut gems снимать в современном сеттинге с криптой и тд
Будто спортсмены не работают на конторы, помогая конторам обирать людей. И последнее у самых ментально слабых и неуравновешенных.
Будто спортсмены не работают на конторы, помогая конторам обирать людей. И последнее у самых ментально слабых и неуравновешенных.
Но это был его выбор, ставить или не ставить. Никто никого силком к букмекерам не тянет.
Но это был его выбор, ставить или не ставить. Никто никого силком к букмекерам не тянет.
Потребителей никто спрашивать не будет. Они давно и легально воздействуют на мнения, взгляды, настроения. Их реклама повсюду, они втирают в доверие через все, всех и вся. Если бы реклама не работала - хотите агитация, пропаганда, гипноз, да что угодно, называйте как хотите - то ее и не было бы вовсе. И вроде человек не играет, но под каким-то стрессом или другим предлогом решает попробовать разок. Вот и все.
Но ведь ван Влит мулат…
Набросился же тоже ниггер, почему жто не учтено? Есть церкви, куда ходят ниггеры и поют там
Набросился же тоже ниггер, почему жто не учтено? Есть церкви, куда ходят ниггеры и поют там
На секунду представил, что Спортс до сих пор является оффишл площадкой НБА в России и кто-то из представителей лиги решил зайти в эту новость и в комменты под ней)))
На секунду представил, что Спортс до сих пор является оффишл площадкой НБА в России и кто-то из представителей лиги решил зайти в эту новость и в комменты под ней)))
Но это уже совсем другая история(с)
Это точно был какой-то бесполезный юзер со спортса
Самая поразительная для меня в этой новости информация это что Ванвлит ходит в церковь.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем