Фред Ванвлит: «Парень набросился на меня в церкви. «Ниггер, из-за тебя я слил ставку»

Фред Ванвлит рассказал о парадоксальном случае.

В последние годы игроки НБА столкнулись с массовыми претензиями от игроков на ставках. Дело доходило до угроз жизни и преследования.

Фред Ванвлит рассказал о своем случае.

«Один парень набросился на меня в церкви. «Ниггер, из-за тебя я слил ставку». В церкви. Черт, 3000 долларов. Невероятно», – посмеялся разыгрывающий «Хьюстона».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Fullcourtpass
logoФред Ванвлит
logoНБА
происшествия
logoХьюстон
24 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ещё одна причина не ставить, дабы не оскотиниваться.
ущербные лудоманы.
Федор Молчанов? Nbw? Хэлл? Ваши варианты ответов, господа
Не такой уж и ниггер.
Ответ Сергей Орлов
Не такой уж и ниггер.
Полунигга, как Клэй, Кидд, Шеф
Пора вторую часть uncut gems снимать в современном сеттинге с криптой и тд
Будто спортсмены не работают на конторы, помогая конторам обирать людей. И последнее у самых ментально слабых и неуравновешенных.
Ответ Ross!* Redcross
Будто спортсмены не работают на конторы, помогая конторам обирать людей. И последнее у самых ментально слабых и неуравновешенных.
Но это был его выбор, ставить или не ставить. Никто никого силком к букмекерам не тянет.
Ответ MTZ_2022
Но это был его выбор, ставить или не ставить. Никто никого силком к букмекерам не тянет.
Потребителей никто спрашивать не будет. Они давно и легально воздействуют на мнения, взгляды, настроения. Их реклама повсюду, они втирают в доверие через все, всех и вся. Если бы реклама не работала - хотите агитация, пропаганда, гипноз, да что угодно, называйте как хотите - то ее и не было бы вовсе. И вроде человек не играет, но под каким-то стрессом или другим предлогом решает попробовать разок. Вот и все.
Но ведь ван Влит мулат…
Набросился же тоже ниггер, почему жто не учтено? Есть церкви, куда ходят ниггеры и поют там
Ответ GAL
Набросился же тоже ниггер, почему жто не учтено? Есть церкви, куда ходят ниггеры и поют там
На секунду представил, что Спортс до сих пор является оффишл площадкой НБА в России и кто-то из представителей лиги решил зайти в эту новость и в комменты под ней)))
Ответ Cash_flow
На секунду представил, что Спортс до сих пор является оффишл площадкой НБА в России и кто-то из представителей лиги решил зайти в эту новость и в комменты под ней)))
Но это уже совсем другая история(с)
Это точно был какой-то бесполезный юзер со спортса
Самая поразительная для меня в этой новости информация это что Ванвлит ходит в церковь.
