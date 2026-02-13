Марк Дэйгнолт об игре Усмана Дженга: «Мы хотим, чтобы парни добивались успеха после нас. Это позитивно отражается на команде»

Марк Дэйгнолт рад за Усмана Дженга.

22-летний форвард Усман Дженг покинул «Тандер» перед дедлайном и теперь помог «Бакс» обыграть свою бывшую команду, набрав 19 очков, 11 подборов, 6 передач и 4 блок-шота в очной встрече.

«Он и в предыдущем матче отлично выглядел. Мы хотим, чтобы парни были успешными после ухода от нас. Нам не нужна репутация организации, после которой игроки проваливаются. Их успех позитивно отражается на команде по разным причинам.

Мы провели много времени вместе. Персонал, игроки. Он был профессионален, делал все, что мы просили. Рады за него. Болеем за его успех, которого он заслуживает. Отличный парень, который любит баскетбол», – поделился главный тренер «Тандер» Марк Дэйгнолт .