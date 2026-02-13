  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Марк Дэйгнолт об игре Усмана Дженга: «Мы хотим, чтобы парни добивались успеха после нас. Это позитивно отражается на команде»
1

Марк Дэйгнолт об игре Усмана Дженга: «Мы хотим, чтобы парни добивались успеха после нас. Это позитивно отражается на команде»

Марк Дэйгнолт рад за Усмана Дженга.

22-летний форвард Усман Дженг покинул «Тандер» перед дедлайном и теперь помог «Бакс» обыграть свою бывшую команду, набрав 19 очков, 11 подборов, 6 передач и 4 блок-шота в очной встрече.

«Он и в предыдущем матче отлично выглядел. Мы хотим, чтобы парни были успешными после ухода от нас. Нам не нужна репутация организации, после которой игроки проваливаются. Их успех позитивно отражается на команде по разным причинам.

Мы провели много времени вместе. Персонал, игроки. Он был профессионален, делал все, что мы просили. Рады за него. Болеем за его успех, которого он заслуживает. Отличный парень, который любит баскетбол», – поделился главный тренер «Тандер» Марк Дэйгнолт.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Клементе Альмансы
logoОклахома-Сити
logoНБА
logoМарк Дэйгнолт
logoУсман Дженг
logoМилуоки
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Кажется, что все же не дали ему проявить себя по-настоящему
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Усман Дженг набрал 19 очков и 11 подборов в победном матче против «Оклахомы», своей бывшей команды
13 февраля, 11:46Видео
Марк Дэйгнолт о Николе Топиче: «С ума сойти, как химиотерапия влияет на физическое состояние. С точки зрения кондиций он даже не близко к своему уровню»
13 февраля, 11:12
НБА. Трипл-дабл Леброна Джеймса (28+10+12) помог «Лейкерс» разгромить «Даллас», «Милуоки» победил «Оклахому» благодаря 19 очкам и 11 подборам Усмана Дженга
13 февраля, 05:50
Рекомендуем
Главные новости
Перед одной из Олимпиад Кириленко переживал из-за кухни в стране-хозяйке. Где проходили те игры?
30 минут назадСпецпроект
Джамал Мюррэй: «Моя цель на ближайшее будущее – выйти на уровень игрока сборной All-NBA»
сегодня, 21:14
Леброн Джеймс: «Самое главное для «Лейкерс» прямо сейчас – это здоровье»
сегодня, 20:33
Энтони Эдвардс: «Стеф, Кей Ди и Леброн научили меня, что величие – в повторении одного и того же изо дня в день»
сегодня, 19:18
Виктор Вембаньяма намерен выступать за сборную Франции в летние окна квалификации к чемпионату мира-2027: «Главное – остаться здоровым»
сегодня, 18:19
Стивен Эй Смит: «Леброн Джеймс фактически погубил конкурс данков»
сегодня, 17:43
Нолан Траоре о Егоре Дёмине: «Мы дополняем друг друга и отлично играем вместе»
сегодня, 17:17
Де’Аарон Фокс: «Кавай Ленард – один из 10 самых техничных игроков в истории»
сегодня, 16:49
Яннис Адетокумбо: «На сегодняшний день я предан «Милуоки»
сегодня, 16:26
Шэй Гилджес-Александер: «Меня с детства воспитывали лидером. В нашем доме нельзя было быть ведомым»
сегодня, 16:04
Ко всем новостям
Последние новости
Димитрис Итудис после первой победы за семь матчей: «Я не волшебник, но надеюсь на смену динамики»
сегодня, 20:52
Ти Джей Уоррен подписал контракт с фарм-клубом «Нью-Йорка»
сегодня, 20:18
Найджел Хэйс-Дэвис объяснил, почему выбрал «Панатинаикос»: «Тренер сказал: «Не приходи вписываться – приходи быть собой». Это воодушевляет»
сегодня, 20:05
«Партизан» официально объявил об уходе Кэмерона Пэйна
сегодня, 19:49Фото
Александр Церковный: «Бако травмировался накануне вылета в Санкт-Петербург. Контракт вступит в силу после полноценного восстановления»
сегодня, 19:31
«Голден Стэйт» подписал двусторонний контракт с Нэйтом Уильямсом
сегодня, 18:59
Трент Фрейзер о звании MVP Матча звезд: «Все само собой произошло – начал с четырех трехочковых подряд и поймал ритм»
сегодня, 18:36
Адриатическая лига. «Дубай» уверенно обыграл «Босна Роял»
сегодня, 18:21
«Триест» объявил об увольнении главного тренера Исраэля Гонсалеса
сегодня, 18:04
Форвард «Гран-Канарии» Микель Сальво выбыл на длительный срок из-за разрыва связки колена
сегодня, 16:59
Рекомендуем