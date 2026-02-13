Домашний матч «Барселоны» против «Хапоэля» 13 марта пройдет без зрителей
«Барселона» опасается инцидентов во время игры с «Хапоэлем».
Испанская «Барселона» приняла решение провести домашний матч 31-го тура Евролиги против «Хапоэля Тель-Авив» без зрителей.
Клуб намерен избежать инцидентов и не хочет подвергать опасности болельщиков.
Игра пройдет в запланированное время 13 марта.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Барселоны»
