Домашний матч «Барселоны» против «Хапоэля» 13 марта пройдет без зрителей

«Барселона» опасается инцидентов во время игры с «Хапоэлем».

Испанская «Барселона » приняла решение провести домашний матч 31-го тура Евролиги против «Хапоэля Тель-Авив » без зрителей. Клуб намерен избежать инцидентов и не хочет подвергать опасности болельщиков. Игра пройдет в запланированное время 13 марта.