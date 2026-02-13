Иффе Лундберг пропустит минимум 5 недель и может не вернуться до конца регулярного сезона Евролиги

Иффе Лундберг получил травму.

Защитник «Маккаби Тель-Авив » Иффе Лундберг выбыл в матче с «Баварией», предположительно из-за травмы голеностопа.

Повреждение оказалось серьезным. Баскетболист пропустит минимум 5 недель и может не вернуться в строй до конца «регулярки» Евролиги.

Лундберг набирает 11 очков, 2 подбора и 3,6 передачи за 24,4 минуты в среднем в своем первом сезоне в израильском клубе.

«Маккаби» идет на 13-м месте с результатом 13-15.