«Пора что-то делать с драфтом». Кирк Голдсберри обновил график эффективности команд НБА
Аналитик Кирк Голдсберри выложил новый график эффективности клубов НБА.
Среди наблюдений Кирка Голдсберри за последние 10 матчей «регулярки».
Bing Bong. Смиритесь с «Никс».
Запад действительно спекся?
4 из 5 лучших команд на Востоке.
Мне просто интересно.
«Кливленд» проводит огненный отрезок. В этот раз в хорошем смысле.
«Сакраменто» догорает. В плохом.
«Шарлотт» продолжает показывать класс.
Пора что-то делать с драфтом.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Кирка Голдсберри
4 комментария
самое смешное, что Чикаго специально не танкует
Забавный юмор с танками)
Не знаю, кто как, но Чикаго уверенно едут на танке "Железный капут"
драфт в порядке. не надо валить на драфт тупость менеджеров многих команд
