«Пора что-то делать с драфтом». Кирк Голдсберри обновил график эффективности команд НБА

Аналитик Кирк Голдсберри выложил новый график эффективности клубов НБА.

Среди наблюдений Кирка Голдсберри за последние 10 матчей «регулярки».

  1. Bing Bong. Смиритесь с «Никс».

  2. Запад действительно спекся?

  3. 4 из 5 лучших команд на Востоке.

  4. Мне просто интересно.

  5. «Кливленд» проводит огненный отрезок. В этот раз в хорошем смысле.

  6. «Сакраменто» догорает. В плохом.

  7. «Шарлотт» продолжает показывать класс.

  8. Пора что-то делать с драфтом.

самое смешное, что Чикаго специально не танкует
Забавный юмор с танками)
Не знаю, кто как, но Чикаго уверенно едут на танке "Железный капут"
драфт в порядке. не надо валить на драфт тупость менеджеров многих команд
