Марк Тейтум: «Хорошо знаем Чуса Буэно, надеемся, что он поможет навести мосты между нами»

Марк Тейтум оптимистично настроен по поводу нового CEO Евролиги.

Чус Буэно занял пост гендиректора Евролиги. Специалист долгое время возглавлял европейское представительство НБА .

«Мы хорошо знаем Чуса. Он работал с нами около 12 лет. Желаем ему всего самого лучшего. Уже общались.

Он на самом высоком уровне разбирается в европейском баскетболе. Надеемся, что он сумеет навести мосты между нами, ФИБА и клубами Евролиги. Надеемся, что эти обсуждения приведут к сотрудничеству», – заявил заместитель Адама Сильвера Марк Тейтум.