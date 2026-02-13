Тони Джонс из The Athletic: «Оклахома» действует за кулисами, чтобы оказать давление на «Джаз» и получить их драфт-пик»
Тони Джонс прокомментировал последние действия лиги в адрес «Юты».
«Джаз» получили штраф в 500 тысяч долларов в рамках борьбы НБА против «танкинга». Репортер The Athletic Тони Джонс прокомментировал происходящее.
«Поясню. «Оклахома» действует за кулисами, чтобы оказать давление на «Джаз» и заставить их играть по-настоящему. Чтобы получить их драфт-пик (2026 с защитой в Топ-8).
«Тандер» используют свои связи, чтобы навязать этот нарратив», – заявил Джонс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube KSL Sports
Юте надо просто ставить всю основу и сказать "не защищайтесь, набивайте стату для контрактов, но не защищайтесь" ))