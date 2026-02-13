  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Тони Джонс из The Athletic: «Оклахома» действует за кулисами, чтобы оказать давление на «Джаз» и получить их драфт-пик»
Тони Джонс из The Athletic: «Оклахома» действует за кулисами, чтобы оказать давление на «Джаз» и получить их драфт-пик»

Тони Джонс прокомментировал последние действия лиги в адрес «Юты».

«Джаз» получили штраф в 500 тысяч долларов в рамках борьбы НБА против «танкинга». Репортер The Athletic Тони Джонс прокомментировал происходящее.

«Поясню. «Оклахома» действует за кулисами, чтобы оказать давление на «Джаз» и заставить их играть по-настоящему. Чтобы получить их драфт-пик (2026 с защитой в Топ-8).

«Тандер» используют свои связи, чтобы навязать этот нарратив», – заявил Джонс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube KSL Sports
logoЮта
logoдрафт НБА
logoОклахома-Сити
logoНБА
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Агент Крис Пол удачно вёл пик Клипперс для Окоы, но раскрыли его
Два гик пика схлестнулись. Оклахома будет соперникам Юты сливать)
Ответ Tim Timson
Два гик пика схлестнулись. Оклахома будет соперникам Юты сливать)
Эйндж – это сбитый летчик. Прести, да – всем гикам гик. Такие мужчины в расцвете сил и интеллекта и должны работать ген. менеджерами, там же просто нереальный объем информации нужно анализировать. Старые пердуны не вывозят уже
Ответ Любитель аниме
Эйндж – это сбитый летчик. Прести, да – всем гикам гик. Такие мужчины в расцвете сил и интеллекта и должны работать ген. менеджерами, там же просто нереальный объем информации нужно анализировать. Старые пердуны не вывозят уже
И чем этот мужчина в расцвете сил отличается от сбитого лётчика ) у них одна и та же тактика постройки команды. Одному просто подфартило что у него в команде появился такой игрок как ШГА и топ пик давали. У Юты же кукиш без масла. Был бы у нищ щас Флэгг на которого были все шансы, то перспективы щас были куда более оптимистичные.
Вот уроды....
Юте надо просто ставить всю основу и сказать "не защищайтесь, набивайте стату для контрактов, но не защищайтесь" ))
