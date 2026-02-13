Питерсон, Дибанца и Бузер – в Топ-3 прогноза на драфт-2026 от ESPN
ESPN обновил прогноз на драфт-2026.
Драфт этого сезона НБА считается одним из сильнейших за последнее время и, возможно, в истории лиги.
ESPN обновил свой прогноз на расстановку претендентов.
В Топ-5 по версии эксперта Джереми Ву:
Даррин Питерсон (защитник, Канзас);
Эй Джей Дибанца (форвард, Бригам Янг);
Кэмерон Бузер (бигмен, Дьюк);
Калеб Уилсон (бигмен, Северная Каролина);
Кингстон Флемингс (защитник, Хьюстон).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Уилсон вообще старше Купера