Питерсон, Дибанца и Бузер – в Топ-3 прогноза на драфт-2026 от ESPN

ESPN обновил прогноз на драфт-2026.

Драфт этого сезона НБА считается одним из сильнейших за последнее время и, возможно, в истории лиги.

ESPN обновил свой прогноз на расстановку претендентов.

В Топ-5 по версии эксперта Джереми Ву:

  1. Даррин Питерсон (защитник, Канзас);

  2. Эй Джей Дибанца (форвард, Бригам Янг);

  3. Кэмерон Бузер (бигмен, Дьюк);

  4. Калеб Уилсон (бигмен, Северная Каролина);

  5. Кингстон Флемингс (защитник, Хьюстон).

Давайте Бузера сразу в Чикаго! Чтобы без пробега по Юте.
Ответ banderos
Давайте Бузера сразу в Чикаго! Чтобы без пробега по Юте.
В Юте на пару с Дерроном Уильямсом хорошо гремели, помню по против лал, хорошая серия была
Ответ Диетолог Зайона Уильямсона
В Юте на пару с Дерроном Уильямсом хорошо гремели, помню по против лал, хорошая серия была
Там еще Дерек Фишер постоянно метался из ЛА в Юту. И обратно.
Питерсон и Дибанца всего на месяц младше Флэгга
Уилсон вообще старше Купера
Оо, сын Карлоса Бузера. Не знал.
Ответ bear7904
Оо, сын Карлоса Бузера. Не знал.
Его, кстати, давно ведут. Впервые о нем услашыл году в 2023-м, он продолжает развиваться. Поглядим, каким вырастет
Ответ bear7904
Оо, сын Карлоса Бузера. Не знал.
У него еще брат на этом драфте вроде выходит, но далеко не так сильно котируется
Хз, но по моему лучший игрок драфта именно Бузер. Да, Питерсон и Дибанца вроде более талантливы, но именно Бузер производит впечатление фундаментального большого, вокруг которого можно построить контендер. Очень умный игрок, все делает правильно, эффективно, никакой суеты, чем то Данкана напоминает
Ответ inqvizitor
Хз, но по моему лучший игрок драфта именно Бузер. Да, Питерсон и Дибанца вроде более талантливы, но именно Бузер производит впечатление фундаментального большого, вокруг которого можно построить контендер. Очень умный игрок, все делает правильно, эффективно, никакой суеты, чем то Данкана напоминает
Пока что это все в колледже, что будет в НБА совсем непонятно. Лично мне кажется в хорошую 2-3 опцию вырастет. Да и низковат он, тот же Дибанца с его ростом в поле играет
