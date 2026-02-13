«Гонка за MVP». Никола Йокич вернулся в Топ-2, Кавай Ленард вошел в десятку
НБА обновила рейтинг претендентов на награду MVP.
Никола Йокич вернул себе место в Топ-2. Кавай Ленард помог «Клипперс» выиграть 3 из 4 матчей после ухода Джеймса Хардена и Ивицы Зубаца и поднялся в десятку лучших.
Топ-10 претендентов на MVP по версии NBA.com:
Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», место в последнем рейтинге – 1);
Никола Йокич («Денвер», 3);
Лука Дончич («Лейкерс», 2);
Кейд Каннингем («Детройт», 4);
Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио», 5);
Джейлен Браун («Бостон», 6);
Донован Митчелл («Кливленд», 7);
Энтони Эдвардс («Миннесота», 8);
Джейлен Брансон («Никс», 9);
Кавай Ленард («Клипперс»).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
