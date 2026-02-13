6

«Гонка за MVP». Никола Йокич вернулся в Топ-2, Кавай Ленард вошел в десятку

НБА обновила рейтинг претендентов на награду MVP.

Никола Йокич вернул себе место в Топ-2. Кавай Ленард помог «Клипперс» выиграть 3 из 4 матчей после ухода Джеймса Хардена и Ивицы Зубаца и поднялся в десятку лучших.

Топ-10 претендентов на MVP по версии NBA.com:

  1. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», место в последнем рейтинге – 1);

  2. Никола Йокич («Денвер», 3);

  3. Лука Дончич («Лейкерс», 2);

  4. Кейд Каннингем («Детройт», 4);

  5. Виктор ВембаньямаСан-Антонио», 5);

  6. Джейлен Браун («Бостон», 6);

  7. Донован Митчелл («Кливленд», 7);

  8. Энтони Эдвардс («Миннесота», 8);

  9. Джейлен Брансон («Никс», 9);

  10. Кавай Ленард («Клипперс»).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
Коля с Витей конечно тут на морально волевых держатся
Коля с Витей конечно тут на морально волевых держатся
Йокич -16 пропущенных, Витя-14, Кавай- 13, Дончич 12, Эдвардс-10. У половины топа риски на вылет высоки.
Кавай давным-давно должен быть в этом топе и далеко не на 10 месте
Кавай точно провёл больше классных матчей чем Дончич. На мой взгляд, он в тройке.
Джейлен Браун недооценен.
Ощущение, будто Дончич так и не возьмет МВП…

Так и будет до конца карьеры 2-4 занимать, с красивой статой и средними результатами в регулярке…Чтобы стать МВП, Лейкерс нужно значительное усиление.
