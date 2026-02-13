Дилан Озетковски дисквалифицирован по решению испанского антидопингового агентства
Дилан Озетковски не сможет выйти на площадку в ближайшее время.
«Партизан» лишился возможности задействовать в матчах форварда Дилана Озетковски.
Повторное рассмотрение дела о следах марихуаны в анализах игрока привело к решению о дисквалификации со стороны испанского антидопингового агентства. Решение было передано в ФИБА и распространяется на все связанные турниры.
Сербский клуб проверял статус игрока перед его приобретением этим летом, однако расследование было возобновлено уже после трансфера. «Партизан» утверждает, что не получал уведомлений о факте и ходе нового процесса.
29-летний баскетболист набирал 6,7 очка, 2,6 подбора, 1 передачу и 1 перехват за 16,4 минуты в Евролиге в среднем.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Партизана»
2 комментария
ПРЯМ В ДЕНЬ МАТЧА С РЕАЛОМ. КАК УДОБНО
Трава всё-таки наркотик, получается?.. 🤔
