Тайлер Кавано стал MVP заключительного 18-го тура группового этапа Еврокубка

Еврокубок назвал MVP 18-х матчей.

Самым ценным игроком финального 18-го тура группового этапа Еврокубка стал форвард «Бахчешехира » Тайлер Кавано . Его команда победила «Нептунас » в гостях – 91:86.

Кавано оформил дабл-дабл – 23 очка, 10 подборов, 2 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот. Форвард реализовал 4 из 7 двухочковых, 3 из 4 трехочковых и 6 из 6 штрафных бросков. Это первая подобная награда баскетболиста.