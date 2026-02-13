Тайлер Кавано стал MVP заключительного 18-го тура группового этапа Еврокубка
Еврокубок назвал MVP 18-х матчей.
Самым ценным игроком финального 18-го тура группового этапа Еврокубка стал форвард «Бахчешехира» Тайлер Кавано. Его команда победила «Нептунас» в гостях – 91:86.
Кавано оформил дабл-дабл – 23 очка, 10 подборов, 2 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот. Форвард реализовал 4 из 7 двухочковых, 3 из 4 трехочковых и 6 из 6 штрафных бросков. Это первая подобная награда баскетболиста.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Еврокубка
