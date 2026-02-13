Миленко Богичевич завершит сотрудничество с «Автодором»

«Автодор» сменит главного тренера.

Саратовский «Автодор» идет на 10-м месте в чемпионате с результатом 5-22. Поражение от «Самары» на домашней арене стало четвертым подряд и заставило клуб задуматься о перестановках в тренерском штабе.

По информации телеграм-канала «Перехват», Миленко Богичевич покинет пост главного тренера после 2,5 сезонов в команде. В чемпионате-2024/25 сербский специалист вывел команду в плей-офф с шестого места.

Исполнять его обязанности пока станет хорватский ассистент Стипе Кулиш.