Владелец «Юты»: Мы обыграли «Майами» и получили штраф? Ну да, логично.

Райан Смит, владелец «Юты», в своих соцсетях отреагировал на штраф в 500000 долларов, полученный от НБА за «действия, наносящие ущерб интересам лиги».

«Останемся при своем мнении... К тому же, мы обыграли «Майами» и получили штраф? Ну да, логично…» – написал Смит.

В играх против «Орландо» 7 февраля (поражение 117:120) и «Майами» 9 февраля (победа 115:111) звезды Лаури Маркканен и Джарен Джексон-младший остались на скамейке запасных в четвертой четверти, хотя исход матчей оставался под вопросом.