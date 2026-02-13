6

Владелец «Юты»: «Мы обыграли «Майами» и получили штраф? Ну да, логично…»

Владелец «Юты»: Мы обыграли «Майами» и получили штраф? Ну да, логично.

Райан Смит, владелец «Юты», в своих соцсетях отреагировал на штраф в 500000 долларов, полученный от НБА за «действия, наносящие ущерб интересам лиги».

«Останемся при своем мнении... К тому же, мы обыграли «Майами» и получили штраф? Ну да, логично…» – написал Смит.

В играх против «Орландо» 7 февраля (поражение 117:120) и «Майами» 9 февраля (победа 115:111) звезды Лаури Маркканен и Джарен Джексон-младший остались на скамейке запасных в четвертой четверти, хотя исход матчей оставался под вопросом.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Райана Смита
Вы обыграли Майами, но сделали это без должного уважения
маями надо было оштрафовать
лысый г....к совсем поехал кукухой...
Ответ Марат Ильясов
лысый г....к совсем поехал кукухой...
генсек?
Неужели штраф не фейковый? Тем обиднее. Что интересно по Майами тогда?)
