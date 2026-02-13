Стив Керр хотел развивать Джонатана Кумингу по образцу Шона Мэриона или Аарона Гордона, но сам Куминга видел себя основной опцией в нападении

У Куминги и Керра были разные взгляды на будущее игрока.

ESPN сообщил некоторые детали конфликта между главным тренером «Голден Стэйт » Стивом Керром и форвардом Джонатаном Кумингой , который потерял место в ротации и в конечном итоге был обменян в «Атланту».

Керр проводил сравнения с Шоном Мэрионом и Аароном Гордоном , полагая, что лучшие отрезки в карьере Куминги были, когда он играл энергичного форварда, который убегал в быстрые отрывы, занимал «точку данкера», боролся за подборы, защищался против разных позиций и не нуждался в том, чтобы нападение строилось через него. Керр подчеркивал, что такие ролевые винги ценятся и хорошо оплачиваются.

По мере развития карьеры Куминга решил, что уже достаточно проявил себя во вспомогательных ролях, чтобы заслужить больше доверия и возможностей для игры с мячом. Ни того, ни другого не произошло в желаемой для него степени, что только укрепило его уверенность в том, что Керр и генеральный менеджер Майк Данливи всегда будут видеть в нем лишь быстрого, высоко прыгающего атлета, не обладающего необходимыми навыками, чтобы быть основным вариантом в нападении.