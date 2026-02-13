  • Спортс
Стив Керр хотел развивать Джонатана Кумингу по образцу Шона Мэриона или Аарона Гордона, но сам Куминга видел себя основной опцией в нападении

У Куминги и Керра были разные взгляды на будущее игрока.

ESPN сообщил некоторые детали конфликта между главным тренером «Голден Стэйт» Стивом Керром и форвардом Джонатаном Кумингой, который потерял место в ротации и в конечном итоге был обменян в «Атланту».

Керр проводил сравнения с Шоном Мэрионом и Аароном Гордоном, полагая, что лучшие отрезки в карьере Куминги были, когда он играл энергичного форварда, который убегал в быстрые отрывы, занимал «точку данкера», боролся за подборы, защищался против разных позиций и не нуждался в том, чтобы нападение строилось через него. Керр подчеркивал, что такие ролевые винги ценятся и хорошо оплачиваются.

По мере развития карьеры Куминга решил, что уже достаточно проявил себя во вспомогательных ролях, чтобы заслужить больше доверия и возможностей для игры с мячом. Ни того, ни другого не произошло в желаемой для него степени, что только укрепило его уверенность в том, что Керр и генеральный менеджер Майк Данливи всегда будут видеть в нем лишь быстрого, высоко прыгающего атлета, не обладающего необходимыми навыками, чтобы быть основным вариантом в нападении.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
14 комментариев
Ну за такой взгляд на развитие Куминги, рискну предположить, даже юзер Gauche не будет Керра физруком называть)
Ответ Базовая База
... Я тоже этого жду, но боюсь этого не будет.
Ответ Базовая База
Комментарий скрыт
Ответ фанат баскетбола
Пул 2.0
На словах ты Лев Толстой, а на деле Пул простой
Ответ фанат баскетбола
Словом большой комплимент. За спиной у Джей Пи вклад в чемпионство и ещё какой. Куминга же это просто Куминга 1.0
вероятно окружение кунилинги вложило ему в голову, что он суперзвезда.... потеряли парня
Ответ Марат Ильясов
... И просили добавки продовольствия.
так и обменяли... недоразвитого...
Не надо забывать, что из Гордона делали второго Блейка Гриффина. Не получилось - обменяли к Николе, где роль Гордона была переосмыслена. Сначала ролевик-каттер с защитой, потом доразвил бросок и тд.
Тут еще вот какая проблема видится. Куминге все говорили, что он суперзвезда. И сам он верит, что он будет суперзвездой. И владелец гсв туда же. А Керр хотел его вести скорее по пути Кавая - ты ролевик рядом со стареющими супер игроками, делай то, что надо прямо сейчас. При этом учись, развивайся, у тебя рядом ХОФ игроки и тренер.
Но Куминга хотел по 20 бросков, как его кореша с драфта в танкующих командах.
В итоге все поели гуана
