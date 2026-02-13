Стив Керр хотел развивать Джонатана Кумингу по образцу Шона Мэриона или Аарона Гордона, но сам Куминга видел себя основной опцией в нападении
ESPN сообщил некоторые детали конфликта между главным тренером «Голден Стэйт» Стивом Керром и форвардом Джонатаном Кумингой, который потерял место в ротации и в конечном итоге был обменян в «Атланту».
Керр проводил сравнения с Шоном Мэрионом и Аароном Гордоном, полагая, что лучшие отрезки в карьере Куминги были, когда он играл энергичного форварда, который убегал в быстрые отрывы, занимал «точку данкера», боролся за подборы, защищался против разных позиций и не нуждался в том, чтобы нападение строилось через него. Керр подчеркивал, что такие ролевые винги ценятся и хорошо оплачиваются.
По мере развития карьеры Куминга решил, что уже достаточно проявил себя во вспомогательных ролях, чтобы заслужить больше доверия и возможностей для игры с мячом. Ни того, ни другого не произошло в желаемой для него степени, что только укрепило его уверенность в том, что Керр и генеральный менеджер Майк Данливи всегда будут видеть в нем лишь быстрого, высоко прыгающего атлета, не обладающего необходимыми навыками, чтобы быть основным вариантом в нападении.
Тут еще вот какая проблема видится. Куминге все говорили, что он суперзвезда. И сам он верит, что он будет суперзвездой. И владелец гсв туда же. А Керр хотел его вести скорее по пути Кавая - ты ролевик рядом со стареющими супер игроками, делай то, что надо прямо сейчас. При этом учись, развивайся, у тебя рядом ХОФ игроки и тренер.
Но Куминга хотел по 20 бросков, как его кореша с драфта в танкующих командах.
В итоге все поели гуана