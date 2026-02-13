Усман Дженг набрал 19 очков и 11 подборов в победном матче против «Оклахомы», своей бывшей команды

Дженг помог «Бакс» обыграть «Тандер», набрав 19 очков.

Форвард Усман Дженг, ставший игроком «Милуоки » после обмена из «Оклахомы» транзитом через «Шарлотт» и «Чикаго», набрал 19 очков в матче против бывшей команды.

22-летний баскетболист реализовал 7 из 12 бросков с игры, 3 из 6 трехочковых и 2 из 4 штрафных, став самым результативным игроком встречи. Также в его активе 11 подборов (рекорд карьеры), 6 передач и 4 блок-шота (рекорд карьеры).

«Бакс» обыграли действующих чемпионов – 110:93.