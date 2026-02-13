Усман Дженг набрал 19 очков и 11 подборов в победном матче против «Оклахомы», своей бывшей команды
Дженг помог «Бакс» обыграть «Тандер», набрав 19 очков.
Форвард Усман Дженг, ставший игроком «Милуоки» после обмена из «Оклахомы» транзитом через «Шарлотт» и «Чикаго», набрал 19 очков в матче против бывшей команды.
22-летний баскетболист реализовал 7 из 12 бросков с игры, 3 из 6 трехочковых и 2 из 4 штрафных, став самым результативным игроком встречи. Также в его активе 11 подборов (рекорд карьеры), 6 передач и 4 блок-шота (рекорд карьеры).
«Бакс» обыграли действующих чемпионов – 110:93.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Милуоки»
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Как с цепи сорвался доказать бывшим. Похоже Бакс очень удачно подхватил парней после дедлайна)
Столько пиков влил в него Прести, чтобы выбрать 11, Джейлена Уильямса выбрали за ним, большие надежды возлагали, а играть по сути не давали. Вполне возможно сейчас он и раскроется, ему ведь всего лишь 22..
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем