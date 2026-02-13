Бронни Джеймс о Леброне: Пожилой трипл-дабл.

Защитник «Лейкерс » Бронни Джеймс прокомментировал достижение своего отца, Леброна Джеймса, в сегодняшнем победном матче против «Далласа» (124:104).

«Пожилой трипл-дабл…» – сказал Джеймс-младший, заходя в раздевалку после игры.

Сегодня Леброн Джеймс набрал 28 очков, 10 подборов и 12 передач, став самым возрастным игроком с трипл-даблом в истории НБА .

Джеймс-младший отыграл 1 минуту и 45 секунд, отметившись одним смазанным трехочковым.