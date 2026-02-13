7

Бронни Джеймс о Леброне: «Пожилой трипл-дабл»

Бронни Джеймс о Леброне: Пожилой трипл-дабл.

Защитник «Лейкерс» Бронни Джеймс прокомментировал достижение своего отца, Леброна Джеймса, в сегодняшнем победном матче против «Далласа» (124:104).

«Пожилой трипл-дабл…» – сказал Джеймс-младший, заходя в раздевалку после игры.

Сегодня Леброн Джеймс набрал 28 очков, 10 подборов и 12 передач, став самым возрастным игроком с трипл-даблом в истории НБА.

Джеймс-младший отыграл 1 минуту и 45 секунд, отметившись одним смазанным трехочковым.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница журналиста Ло Мюррэя в соцсети X
АХХАХАХАХХА асу асу самарский пажилой, да? хто? я? Валерий Альбертович меня зовут
Ответ dn8zmw5c
АХХАХАХАХХА асу асу самарский пажилой, да? хто? я? Валерий Альбертович меня зовут
здравствуйте, Светлана
Ответ Алексей Серяков
здравствуйте, Светлана
а? не слышу
Даже Бронни знает рофлы Детрова
Интересно, соберет ли младший Джеймс за всю карьеру такую статистику как отец сегодня
Ответ unrecyclable
Интересно, соберет ли младший Джеймс за всю карьеру такую статистику как отец сегодня
Такое впечатление что если дед будет играть до 60ти лет, его сынок не сможет догнать его по статистике ни в одном матче
"Сегодня без приставки и мороженого" - сказал в ответ Джеймс-старший)))
